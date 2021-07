Exparticipante de El Desafío terminó hospitalizado tras contagiarse de coronavirus

Be, exparticipante de El Desafío Superhumanos 2018 , terminó hospitalizado en una clínica de Cali tras contagiarse de coronavirus COVID-19 . En su cuenta de Instagram mostró varias historias en las que se lo ve conectado a oxígeno y a varios aparatos médicos.

“Es algo increíble que estoy viviendo, algo que jamás pensé que me pudiera pasar a mí, por ser deportista y comer saludable. Me llegó el momento”, escribió Be en sus redes sociales.

Aseguró que la enfermedad le trajo problemas respiratorios, mismos que lo tienen conectado a una bala de oxígeno.

“Ya empecé la recuperación. Aunque se ve fácil, en este momento es complicado porque me quedo sin aire”, acotó.

En sus stories contó que se arrepiente de no haber acudido al médico apenas experimentó los primeros síntomas.

Los seguidores de Be, que han estado pendientes de su proceso, le auguraron una pronta recuperación y le desearon que vuelva a estar pronto en casa disfrutando de su familia, el ejercicio y del contenido que sube a las redes sociales.