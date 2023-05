Exparticipante de La Descarga terminó su relación sentimental por presunta infidelidad

El romance que mantuvieron Keyla y Breiner Gester, exparticipantes de La Descarga , programa musical de Caracol Televisión, llegó a su fin luego de que la cantante descubriera, según ella, conversaciones prometedoras que mantuvo su ahora expareja con una joven.

La artista de 19 años compartió la experiencia en diálogo con La Red. En el programa mencionó que las cosas estuvieron bien en un inicio. Sin embargo, una salida del músico levantó sus sospechas.

“Yo le terminé porque me di cuenta de una infidelidad, me di cuenta gracias a mi sexto sentido”, mencionó la joven.

Keyla relató que su en ese entonces compañero sentimental salió de la vivienda que compartían, justificando que daría uno de sus shows. Sin embargo, Breiner Gester permaneció fuera del domicilio por un tiempo prolongado y, pese a los intentos de la exparticipante de La Descarga por comunicarse con él, no tuvo éxito.

Publicidad

Días después de lo ocurrido, mientras el cantante tomaba una ducha, Keyla tomó su celular y se llevó una amarga sorpresa.

"Él se estaba bañando y le entra un mensaje, el mensaje decía 'cosita'. Yo dije 'será que veo o será que no veo', me sentía muy nerviosa y no sabía si era una buena decisión o no”, agregó.

La artista tomó el celular de Breiner y al abrir dicha conversación descubrió, según ella, que este mantenía conversaciones comprometedoras con una joven.

Publicidad

Tras esto, Keyla confrontó a Breiner Gester y se retiró del lugar.

La joven artista comentó a La Red que en una ocasión anterior ya se había encontrado con la mujer involucrada en la aparente infidelidad, en uno de los cumpleaños del músico.

Pese al momento desagradable, la exparticipante de La Descarga continúa adelante y dejó en claro que bajo sus principios no perdonaría una infidelidad.

“No perdono una infidelidad ni perdono que una persona me falte al respeto de esa forma, yo ofreciendo todo de una forma genuina”, concluyó Keyla.

Publicidad

Vea aquí lo que la cantante dijo en el programa La Red: