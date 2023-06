Expectativa por regreso de J Balvin: volvió a publicar en Instagram después de casi un año

Todo parece indicar que J Balvin está listo para su regreso y por todo lo alto. Este martes, 20 de junio, sorprendió a sus fans con un video en Instagram, red donde hace casi un año no publicaba. El colombiano no tardó en volverse tendencia.

“Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Por qué tan perdidos?”, dijo el cantante a sus seguidores y acompañó el mensaje con su característico “en alta”.

Aunque J Balvin no había desaparecido por completo, pues el pasado mes de mayo estrenó ‘Toretto’, canción de la película 'Rápidos y Furiosos X', y también se le ha visto en varios eventos públicos con su pareja, Valentina Ferrer.

En Medellín, protagonizó un emotivo momento en medio de una grabación cuando se reencontró con Rogert Daniel Uribina, chef que le cocinó y acabó en las calles por una depresión.

Sin embargo, desde septiembre del año pasado J Balvin había dejado de publicar en su cuenta de Instagram. Su última publicación había sido el 22 de ese mes junto a su hijo Río.

En Twitter ha tenido mayor actividad durante este año, pero muy puntual.

Por eso, su reciente video en Instagram se volvió tendencia en minutos y despertó la ilusión de sus seguidores que dicen extrañarlo y, en especial, su música.

“Extrañaba esto 😍 volvió el rey”, “te extrañabamosssss 🤣Welcome back 🤍”, “ya recordó la contraseña”, “pero bueno ESTÁ VIVO. Solo lo veo ya en mi tatuaje”, fueron algunos de los comentarios.

J Balvin ha cambiado nuevamente su foto de perfil en Instagram. pic.twitter.com/4aKLxtq1UI — J Balvin Charts 🦇 (@JBalvinCharts) June 20, 2023

En una entrevista con Billboard el pasado mes de febrero, el cantante colombiano se sinceró sobre por qué se tomó un tiempo de las redes y qué viene en su carrera.

“Realmente en este momento me he centrado en mi familia. Dejé las redes sociales para estar conectada con mi realidad y con mi familia. Eso me ha enseñado mucho. Para vivir más en el presente. Obviamente, echo de menos a mis fans, pero, cuando sea el momento adecuado, volveré”, aseguró J Balvin.

Sobre los proyectos por venir manifestó: “He hecho música para pasar un buen rato como siempre, pero todavía no tengo un concepto o un álbum para hacer. Pero es porque quiero tener un concepto claro, diferente y fresco. Posiblemente, en estos días llega la musa y me llega el concepto, y de ahí nace un disco. Puede ser este año, puede ser el próximo”.