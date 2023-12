Expulsaron a Laura Bozzo de reality en España y así reaccionó: "Soy la reina de mi país"

Laura Bozzo es tendencia en España luego de que fuera eliminada de un famoso reality de famosos en ese país y armara todo un espectáculo. La peruana se convirtió en la cuarta finalista de Gran Hermano VIP, pero fue expulsada por decisión del público.

La reacción de la famosa presentadora peruana causa debate en las redes sociales, pues al conocer el veredicto de los televidentes formó todo un escándalo en el lugar en el que convivía junto a otros famosos. Gran Hermano VIP es un formato de reality en el que varias celebridades van a vivir en una casa-estudio, sin la posibilidad de tener interacción con el mundo, lo que en muchos casos aflora algunas de las emociones más oscuras.

En esta edición, Laura Bozzo causó mucho revuelo con sus acciones dentro de la casa, pero incluso de esta manera logró llegar hasta los cuatro semifinalistas. Cuando el poder de decidir quién se iba del programa estuvo en manos de la teleaudiencia, eligieron a la peruana, lo que la molestó bastante.

Dentro de la casa, la presentadora empezó a gritar al conocer la noticia e incluso actuó de manera agresiva. "No tengo nada más que hablar, más que regresarme a mi país. Gracias", aseguró mientras las personas de la producción querían seguir hablando con ella para conocer su postura.

La presentadora del Gran Hermano VIP le pidió a Bozzo que, por lo menos, ingresara a la casa para despedirse de los otros semifinalistas, pero la peruana se negó y exigió que la dejaran irse inmediatamente. "No quiero, ¡váyanse al carajo!", exclamó.

"Te pido, por favor, que me dejes salir a agarrar mis cosas e irme. Necesito mis pastillas porque no me siento muy bien y necesito irme ... No tengo nada que hablar contigo, por favor ábreme la puerta. Yo me voy ahorita, necesito mi ropa, que me la bajen", alegó la famosa.

Laura Bozzo también reveló que antes de ingresar al programa tuvo otra propuesta de un canal español y que esperaba que todavía le abrieran las puertas. "Vine a por un sueño y me equivoqué. Uno no puede volver a empezar a los 70 en un país extraño donde te toman por loca. Olvídense", aseguró.

A su salida del programa, cuando finalmente le abrieron las puertas, la peruana exclamó: "Yo soy la reina de mi país, no de los extranjeros ... Besos a América, besos a la gente de México y Suramérica, perdón por haberme ido".