Exreina y presentadora desarrolló dolorosa enfermedad por "querer ser más bajita"

La exreina y presentadora Laura Barjum contó que “en el último mes y medio he tenido una de las etapas más difíciles lidiando con su escoliosis” y reveló que el acoso que recibió cuando estaba en el colegio tuvo mucho que ver con su diagnóstico, por lo que lanzó una campaña para decirle 'Bye bye al bulluying'.

Laura Barjum reconoció que los dolores le han hecho pensar en “todo el daño que me hice porque quería ser más bajita, sí, más bajita” y en una sentida carta dirigida a su ‘yo adolescente’ pidió cuidarse un poco más.

“No importa que no te saquen a bailar, baila con tus amigas las canciones que te gustan, baila, porque sé que te encanta bailar. No te encorves, cuida tu columna para que no vivas noches como la mía de ayer”, son algunos de los fragmentos escritos por la ganadora del Concurso Nacional de Belleza de Colombia en 2017.

Y justo a esto también se refirió en la misiva, señalando que “ser alta te va a ayudar a destacar para ganarte el Concurso Nacional de Belleza”.

Sobre la enfermedad que padece, escoliosis, y que le fue diagnosticada hace aproximadamente 10 años, cuenta que tiene una curvatura, "en mi caso en la parte lumbar”, lo que hace que “me canse muchísimo y que en muchas ocasiones me duela mucho la espalda”.

“Y si eres de los que se considera bajito, te prometo que esta es una de tus grandes fortalezas también…. 💗✨ #ByeByeBullying”, fue el texto con el que acompañó el video posteado en sus redes sociales. Su iniciativa, recalca, busca crear conciencia y mostrar la problemática del acoso escolar y el bullying.