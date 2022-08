Extraña enfermedad dejó a Ashton Kutcher sin visión: “Me siento afortunado de estar vivo”

Por primera vez, el actor estadounidense Ashton Kutcher, de 44 años, se refirió sobre la extraña enfermedad que lo hizo perder la capacidad de ver, escuchar y hasta caminar. Se trata de un trastorno autoinmune llamado vasculitis.

El actor habló de este padecimiento en el reality ‘Running wild with bear grylls’, programa que invita a celebridades durante un fin de semana con el objetivo de sacarlas de su zona de confort.

Ashton Kutcher aseguró que se siente recuperado de este trastorno, que le fue diagnosticado hace dos años, el cual inflama los vasos sanguíneos y provoca daños en los órganos y en algunos tejidos.

“No aprecias las cosas que tienes hasta que las pierdes. No sabía si iba a poder volver a ver, si iba a poder volver a escuchar. No sabía si podría caminar de nuevo. Me siento afortunado de estar vivo”, señaló.