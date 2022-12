Extranjeros también se han dejado tentar por los sabores y sonidos del Pacífico

Miles de personas siguen ondeando sus pañuelos y disfrutando del XIX Festival Petronio Álvarez, al compás de las distintas agrupaciones que evocaron los sonidos de la región. Algunos confiesan asistir por primera vez al evento que ha contagiado de la alegría y los sabores del Pacífico tanto a caleños como a visitantes.

Muchos extranjeros se han dejado cautivar por la cultura y los sabores del litoral. Algunos aseguran que aunque no les llamaba mucho la atención, se dejaron tentar y les gustó.

"Vivo hace tres años en Cali y me habían invitado al Petronio, pero no soy mucho de salir. Lo había escuchado pero no tenía ni idea qué era, de hecho antes de venir busqué en Youtube, vi la tarima y la gente cantando, no me llamó la atención, pero vine y me gustó", expresa Yasmany Sevilla, de Cuba.

El cubano manifestó que una de las cosas que más lo ha atraído del evento es todo lo que hay en un solo lugar. "Me gusta que hay de todo acá, no se resume solo a música y baile, que era lo que pensaba. Hay comidas, cosas del Pacífico, artículos", añade.

Otra de las visitantes que quedó admirada con la cultura del Pacífico es Belén Burgueño, de Buenos Aires, Argentina. La joven dice que le ha llamado la atención la energía que tienen para bailar las personas de esta región y la fiesta permanente en la que se vive.

"Me divertí mucho y recomendaría el festival. Estaría muy bueno que la gente conozca sobre todo lo que es la música y la alegría de estas personas", afirma Belén.

Por su parte, Shirley Lennon, de Londres, sostiene que no pudo escapar de la tentación de los sabores del Pacífico. "Es la primera vez que vengo, la comida es muy rica, sobre todo las empanadas de camarón. La música me encanta", exclama.

La fiesta no ha parado, y en la cuarta jornada, anfitriones e invitados seguieron la celebración al son de los tambores. La noche del domingo la tarima del Petronio Álvarez recibió a su invitado de honor, el reconocido cantante, percusionista y compositor brasilero, Carlinhos Brown.