“Extraño lo que hacías, tus locuras, cada detalle”: emotivo mensaje de Dayana Jaimes a Martín Elías

La esposa de ‘el Terremoto’ compartió unas palabras y un video, que publicó en su cuenta de Instagram, con el que recuerda al fallecido cantante.

“Te extraño amor de mi vida. Extraño todo, todo, todo, absolutamente todo lo que hacías, tus locuras en tarima, tus dichos, cada palabra, tus llamadas, tu voz, tú sonrisa, tus abrazos, tu presencia, tu amor incondicional, cada detalle, cada gesto, tu amor verdadero, todo”, escribió Dayana.

“A veces quisiera que no doliera tanto y veo estos vídeos y el mundo se derrumba nuevamente, y me golpea como el primer día. Llegan los pensamientos a recordarme que ya no estas, que te fuiste de nuestras vidas, dejándolas con un vacío que sólo Dios podrá llenar”, añade.



Puede ver:

