Fallece a los 89 años el guitarrista estadounidense B.B. King

B.B. King, que con sus apasionados acordes de guitarra y sus sentidas letras se convirtió en el ídolo de generaciones de aficionados y músicos, y se ganó el apodo de Rey del Blues, murió el jueves en su casa de Las Vegas. Tenía 89 años.

King falleció el jueves de forma tranquila mientras dormía a las 9:40 de la tarde PDT, en su casa de Las Vegas, indicó su abogado Brent Bryson. Los preparativos para su funeral están en marcha, señaló.

Publicidad

El forense del condado de Clark John Fudenberg confirmó el deceso.

La mayor de los hijos sobrevivientes del músico, Shirley King, de la zona de Chicago, dijo estar disgustada por no haber tenido ocasión de ver a su padre antes de morir.

Aunque King siguió actuando hasta bien pasados los 80 años, el ganador de 15 premios Grammy sufría diabetes y su salud había empeorado en el último año. El pasado octubre sufrió un desmayo durante un concierto en Chicago, más tarde atribuido a la deshidratación y el agotamiento. Estaba recibiendo cuidados paliativos en su casa de Las Vegas.

Durante la mayor parte de una carrera de más de 70 años, Riley B. King fue no sólo el rey indiscutido del blues, sino también un mentor para decenas de guitarristas como Eric Clapton, Otis Rush, Buddy Guy, Jimi Hendrix, John Mayall y Keith Richards. Grabó más de 50 discos e hizo giras por todo el mundo incluso en su última década, a menudo ofreciendo 250 conciertos al año o más.

Publicidad

King tocaba una guitarra Gibson apodada cariñosamente Lucille, con un estilo que combinaba hermosos punteos con sonoros acordes, sutiles vibratos y notas desgarradas.

El resultado podía producir escalofríos, al igual que su tema más conocido, "The Thrill is Gone". Podía hacer llorar y gritar de angustia a su guitarra, al narrar esa historia de amor desvanecido que terminaba lamentando en tono gutural "Now that it's all over, all I can do is wish you well" ("Ahora que todo ha terminado, todo lo que puedo hacer es desearte suerte").

Publicidad

Su estilo era inusual. A King no le gustaba tocar y cantar al mismo tiempo, así que desarrolló un estilo de diálogo entre él y Lucille.

"A veces creo que hay más cosas por decir, para hacer que el público comprenda que intento hacer más", dijo King a Associated Press en 2006. "Cuando canto, no quiero que usted oiga sólo la melodía. Quiero que viva la historia, porque la mayoría de las canciones tienen una historia bastante buena".

Publicidad

Un tío suyo predicador le enseñó a tocar, y él afinó la técnica en medio de una pobreza mísera en el delta del Mississippi, la cuna del blues.

"Siempre intenté defender la idea de que el blues no tiene por qué cantarlo una persona que venga del Mississippi, como yo", indicó en su libro de 1988 "Off the Record: An Oral History of Popular Music".

Publicidad

"La gente tiene problemas en todo el mundo", señaló. "Mientras la gente tenga problemas, el blues no podrá morir nunca".

Uno de los que siguieron ese argumento fue Clapton, el roquero y músico de blues británico que colaboró con él en "Riding With the King", un disco superventas que ganó un Grammy en 2000 al mejor disco de blues tradicional.

Aun así, la influencia del Delta era innegable. King empezó a recoger algodón en granjas arrendadas en la zona de Indianola, Mississippi, antes de ser un adolescente. Cobraba apenas 35 centavos por cada 100 libras de algodón, y seguía resolviendo deudas de aparcería cuando salió del ejército tras la II Guerra Mundial.

Publicidad

Se estrenó en la radio con un cuarteto de góspel en Mississippi, pero no tardó en mudarse a Memphis, Tennessee, donde un empleo como pinchadiscos en WDIA le dio acceso a una gran variedad de grabaciones. Estudió a los grandes guitarristas del blues y el jazz, como Djando Reinhardt y T-Bone Walker, y tocaba en vivo unos pocos minutos cada día con el nombre de "Beale Street Blues Boy", después abreviado a B.B.

Publicidad

A través de sus emisiones y conciertos, pronto se ganó seguidores en la comunidad negra y grabó su primer éxito de R&B, "Three O'Clock Blues", en 1951.

En la década de 1960 comenzó a llegar al público blanco, especialmente jóvenes aficionados al rock, con discos como "Live at the Regal", que luego se consideraría una grabación histórica digna de preservación en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso.

Amplió más su público al actuar en 1968 en el Newport Folk Festival, y cuando sirvió de telonero para los Rolling Stones en 1969.

King fue introducido en el Salón de la Fama de la Fundación del Blues en 1984, y en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987. En 1990 recibió un premio a toda su carrera del Salón de la Fama de los Compositores. También fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad, entregada por el presidente George W. Bush, regaló una guitarra al papa Juan Pablo II y cantó a coro "Sweet Home Chicago" con el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Publicidad

Pese a todo, King insistía modestamente en que sólo mantenía una tradición.

“Sólo soy alguien que tomó el relevo, porque empezó mucho antes de mí", dijo a AP en 2008.

Publicidad

Desde que comenzó su carrera de músico profesional, se diría que King nunca dejó de actuar. Cuando no estaba grabando recorría el mundo incansable, interpretando 342 conciertos en noches distintas en 1956. En 1989 pasó 300 días de gira. Al cumplir 80 prometió que bajaría el ritmo, y lo hizo, a unos 100 conciertos al año.

Tuvo 15 hijos biológicos o adoptados. Once le sobreviven, según miembros de la familia.

Artistas británicos lamentan la muerte de B.B. King

El actor Hugh Laurie, que publicó dos álbumes de blues en los años 2011 y 2013, escribió en su perfil de la red social Twitter: "Oh Dios. BB King. Dejemos que los tiempos tristes fluyan".

Publicidad

Por su parte el cantante Will Young señaló que BB King es el "cantante y guitarrista más maravilloso de la música blues".

"Recomiendo que todo el mundo se haga con uno de sus discos y escuche lo que es un alma y un espíritu verdaderos", agregó Young en su cuenta personal de Twitter.

Publicidad

El exBeatle Ringo Starr mostró sus condolencias a través de la misma red social y destacó que "Dios bendiga a BB King" y expresó deseos de "paz y amor" para la familia.

King está considerado como uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos de la música blues y contó con 6 premios Grammy en su trayectoria y más de 50 discos en casi 60 años de carrera.

Algunos temas que compuso y que marcaron una época son "Three O'Clock Blues", "The Thrill Is Gone" y "When Love Comes to Town", su célebre colaboración con los irlandeses U2.

Riley B. King nació el 16 de septiembre de 1925 en una plantación de Itta Bena (Misisipi) donde empezó a tocar hasta que en 1947 hizo autostop en dirección a Memphis para labrarse una carrera musical.