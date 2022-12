Fallece Glenn Frey, fundador y guitarrista de la banda de rock The Eagles

La agrupación conocida por su éxito ´Hotel California´ fue fundada a principios de 1970 e ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998.

"Con enorme peso en el corazón anunciamos el fallecimiento de nuestro compañero, fundador de The Eagles, Glenn Frey, en la ciudad de Nueva York el lunes", escribió la banda en su página web.

Frey murió por complicaciones con una artritis reumatoidea, agravada por una colitis ulcerosa y neumonía, dijo The Eagles.

"Estamos todos en estado de shock, incredulidad y profundo dolor", dijo Don Henley, integrante de The Eagles, en un mensaje anunciando la muerte de Frey.

"Era el motor, el planificador. Tenía un conocimiento enciclopédico de la música popular y una ética de trabajo que nunca abandonó", agregó.

The Eagles, liderado por Frey y el batería y vocalista Henley, estuvo en la cumbre en la década de 1970 con éxitos que incluyen ´Take It Easy´, ´One of These Nights´ y ´Hotel California´, temas que siguen siendo muy interpretados por otras bandas hasta el presente.

Su colección de grandes éxitos de 1975 vendió más de 29 millones de copias en Estados Unidos, superando todos los récords con la excepción de ´Thriller´ de Michael Jackson, según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos.

El grupo postergó en diciembre su aparición para recibir el prestigioso premio Kennedy Center Lifetime Artistic Achievement por los problemas de salud de Frey.

Triunfos y disfunciones

· El grupo obtuvo seis Grammys, desde Mejor Disco del Año en 1977 por "Hotel California" a Mejor Performance Instrumental en 2008 por "I Dreamed There Was No War."

· En un comunicado, la Academia Discográfica, que presenta los Grammys, dijo que Frey era "una parte integral de una de las bandas con más trayectoria de la historia del pop", y agregó que se trataba de "una gran pérdida para la comunidad de la música".

· La banda se separó a principios de la década de 1980 y tanto Frey como Henley emprendieron proyectos individuales con éxito, pero se volvieron a reunir en 1994.

Frey "era como un hermano para mi, éramos familia, y como la mayoría de las familias, había disfunciones", dijo Hanley.

"El vínculo que forjamos hace 45 años nunca se rompió, ni siquiera durante los 14 años que The Eagles estuvo disuelta", agregó.

Su última actuación juntos fue el pasado julio en Luisiana, cerrando un tour de dos años.

El sitio web del grupo indicó que "La familia Frey quisiera agradecer a todos aquellos que se unieron a Glenn para pelear esta batalla y esperaron y oraron por su recuperación".

"Las palabras no pueden describir nuestro dolor, ni nuestro amor y respeto por todo lo que nos dio, su familia, la comunidad de la música y millones de fans en el mundo", añadió.

En tanto, las voces de la comunidad musical se unieron para despedir a Frey, quien había nacido en Detroit el 6 de noviembre de 1948.

"Glenn Frey, serás muy extrañado. Gracias por todo lo que nos diste", dijo la cantante folk-pop Sheryl Crow en Twitter.

Carole King, la cantante y compositora de los años 70 que también recibió el premio Kennedy Center Lifetime Artistic Achievement en diciembre, tuiteó: "Q.E.P. Glenn Frey. Profundas condolencias para su familia e #Eagles".