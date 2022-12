Fallece la India María, ícono del cine mexicano

La actriz mexicana María Elena Velasco, conocida por haber creado el popular personaje de La India María, falleció a los 74 años, informó el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

A través de su cuenta de la red social Twitter, el Imcine publicó que "lamenta el fallecimiento de la actriz María Elena Velasco 'La India María'", sin especificar las causas de su muerte.

"Murió rodeada de todos nosotros (su familia), no voy a entrar en detalles", expresó a medios su hijo Iván Lipkies.

"No soy vocero médico, ni es especular, fue de causas naturales; como dijo un famoso escritor sobre una persona: estaba viva y se murió", expresó Lipkies a la prensa en la puerta de la funeraria donde velan a su madre en la intimidad.

Según publicó la prensa local, hace unos meses la actriz fue sometida a una operación quirúrgica de alto riesgo a raíz de un cáncer de estómago por la que permaneció casi dos meses en el hospital, que abandonó hace dos semanas.

Nacida en la ciudad mexicana de Puebla en 1940, Velasco popularizó el papel de "La India María" en decenas de películas durante los años sesenta, setenta y ochenta y convirtió a este personaje en todo un icono de la cultura popular mexicana.

De hecho, desde la noticia de su muerte las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencia y de recordatorios a este personaje.

Su última película fue "La Hija de Moctezuma", que se estrenó en 2014, y antes de eso había estado ausente del cine y la televisión durante más de una década.

Con su personaje, al que dio vida por más de 40 años, primero como actriz de reparto y luego como estrella principal, Velasco acumuló éxitos y se apuntó como una actriz taquillera en el cine mexicano.

En su trayectoria, destacan películas como "Tonta, tonta pero no tanto" (1972), "Algo es algo dijo el diablo" (1974), "El miedo no anda en burro" (1976), "Sor Tequila" (1977), "Duro pero seguro" (1978), "Okey, Mister Pancho" (1981), "¡El que no corre...vuela!" (1982), "Ni Chana, ni Juana" ((1984) y "Ni de aquí, ni de allá" (1988), entre muchas otras.

