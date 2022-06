Fallece mamá del actor y cantante Mauro Castillo: “El cielo te espera”

El actor y cantante Mauro Castillo, quien dio su voz a Félix Madrigal en la cinta ‘Encanto’ y el popular tema ‘No se habla de Bruno’, está de luto por la muerte de su mamá, María Teresa.

“Gracias por todo mamá. El cielo te espera. Te amamos”, escribió el artista al dar a conocer la noticia en sus redes sociales.

Los mensajes de condolencias de sus colegas y seguidores no se hicieron esperar: “Mauro, mi abrazo de condolencias y mucha fortaleza”.

Por su parte, Tatiana Rojas, esposa del cantante, también le dedicó unas sentidas palabras a doña Tere.

“Se enojaba porque le decía doña… 'te regalo el doña' me decía siempre. Agradezco siempre sus platicas en la cocina, las enseñanzas y los consejos, mejor suegra no pude haber tenido, hoy me tomo un aguardiente en su nombre. Descansa en paz”, expresó.