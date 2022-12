Fallece Richard Griffiths, actor de Harry Potter

Griffiths murió ayer (jueves) en el Hospital Universitario de Coventry and Warwickshire, precisó la cadena.

A lo largo de su carrera, Griffiths protagonizó diversos papeles en cine y televisión pero también sobre los escenarios teatrales donde recibió los premios Tony y Olivier.

El papel por el que más se le conoce es el de Vernon Dursley en las películas de Harry Potter y el de Uncle Monty en "Withnail And I".

En 2008, el veterano intérprete fue condecorado con un OBE (Orden del Imperio Británico) en la lista de honores que concede anualmente la reina Isabel II por su contribución artística.

El actor británico Daniel Radcliffe, que dio vida al mago Potter, rindió hoy tributo a Griffiths por su "valor y su humor" que hacían del trabajo "un placer" durante los rodajes, según recordó.

Radcliffe trabajó junto con Griffiths tanto en las cintas de Harry Potter como en su debut teatral en

"Equus", dos de los momentos "más importantes" en la carrera del joven actor.

"Su presencia en cualquier sala hacía que el lugar fuera el doble de divertido e inteligente. Me siento orgulloso de decir que le conocí", afirmó Radcliffe.

Londres, Inglaterra