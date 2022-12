Falleció Bobby Womack, una de las voces más legendarias del soul

Nacido el 4 de marzo de 1944 en Cleveland, Ohio. Con su particular ronquera, el mundo de la música en Estados Unidos se estremeció en las décadas de los 60 y 70 cuando apareció este artista en escena para marcar su nombre como uno de los mayores representantes del R&B.

Pero no solo exploró este género, logró consagrarse en el soul, el rock and roll, doo wop, góspel, country y funk.

Se llevó consigo ser el autor del primer éxito número uno de los Rolling Stones en el Reino Unido, "It's All Over Now".

"Estoy triste por confirmar la noticia, pero no tengo más detalles ahora mismo", dijo Sonya Kolowrat, su publicista con XL Recordings, al confirmar su fallecimiento.

Bobby Womack padecía desde hace varios años diabetes y el cáncer de colon.