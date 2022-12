Falleció el actor estadounidense James Garner

Según la Policía, el fallecimiento se produjo por causas naturales en la noche del sábado 19 de julio en la residencia del actor en Los Ángeles, asegura CNN.

El actor fue nominado a un Oscar por su papel protagonista en "Murphy's Romance" (1985) y obtuvo varios galardones por sus actuaciones en la pequeña pantalla.

En 1958 consiguió su primer Globo de Oro como el actor más prometedor del momento, al que sumó dos triunfos más en 1991 y 1994 por su participación en las miniseries de televisión "Decoration Day" (1990) y "Barbarians at the Gate" (1993).

Nacido en Norman (Oklahoma, Estados Unidos, 7 de abril de 1928), decidió abandonar los estudios secundarios a los 16 años; tras probar suerte como modelo de bañadores en Hollywood, se enroló en la Marina Mercante.

Poco después participó en la Guerra de Corea durante 14 meses, en la que fue condecorado.

Una vez desmovilizado, estudió arte dramático en la Berghof School de Nueva York y la antigua amistad con un productor teatral le permitió pisar por primera vez las tablas en un pequeño papel en la obra que estaba montando.

Posteriormente, trabajó en pequeñas compañías ambulantes hasta que en 1954 debutó en Broodway con "El motín del Caine".

En 1956 llegó su primer trabajo en el cine en la película "Toward the Unknown", a la que siguieron filmes como "Sayonara", 1957; "Darby's Rangers", 1958; "Up Periscope", 1959; "The Children's Hour"", 1961; "Mister Buddwing", 1965; "Support Your Local Gunfighter", 1971; "Health", 1980; "¿Víctor Victoria?", 1982, un musical dirigido por Blake Edwards.

Entre los trabajos de la década de 1960 destaca también su interpretación en ""The Great Escape", de Preston Sturges, y "The Thrill of It All", junto a Doris Day.

A las órdenes de Blake Edwards repitió en "Sunsent", que fue presentada en el XXXVI Festival de Cine de San Sebastián en septiembre de 1988.

Luego llegaron papeles en la gran pantalla como "Fire in the sky" (1993); "Maverick" (1994); "Twilight" (1998); "Space Cowboys" dirigida en 2000 por el también actor Clint Eastwood, y "The Notebook, a las órdenes de Nick Cassavetes en 2004.

Además de su trabajo en el cine, James Garner fue un destacado actor de televisión con papeles en series como "Cheyenne", "Bornbad", "Maverick", "Girl in the subway" o "The Rockford Files", una se la series más populares de la década de 1970.

"Los casos de Rockford" le deparó cinco de sus 14 nominaciones en los premios Emmy, que finalmente consiguió en 1977 por esta serie y en 1987 por "Promise".

Garner fue nominado en 1985 para el Óscar al Mejor Actor por su interpretación en la película "Murphy's Romance", una comedia romántica dirigida por Martin Ritt en la que compartió protagonismo con Sally Field.

En abril de 1988 fue operado del corazón, como consecuencia de la obstrucción de cinco arterias coronarias, en el Hospital Cedars of Sinai, de Los Ángeles.

Casado desde 1956 con Lois Clarke, tiene dos hijas, Greta y Kimberley Scott.

Su familia, que llamó a la Policía, indicó que Garner había muerto por causas naturales.