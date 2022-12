Falleció el actor Russell Johnson, el profesor de La isla de Gilligan

El actor Russell Johnson, quien se volvió famoso para los televidentes como El Profesor que fabricaba complicados aparatos para sus compañeros náufragos en "La isla de Gilligan", ha muerto. Tenía 89 años.

Johnson era un actor de reparto muy activo pero poco conocido cuando llegó al elenco de la comedia de la década de 1960 sobre siete náufragos en una remota isla del Pacífico.

Interpretaba a un profesor de ciencias de secundaria, Roy Hinkley, conocido entre sus amigos como El Profesor. Parecía que no había nada que lo detuviera cuando tenía que construir generadores, radios de onda corta y otros aparatos con escombros que encontraba en la isla.

Pero como bromeó Rusell años después, lo único que el profesor nunca pudo hacer fue arreglar el agujero en el fondo del bote S.S. Minnow para que todos pudieran regresar a la civilización.

Durante sus tres temporadas en CBS, los críticos solían ridiculizar al programa por insípido. Pero después de su cancelación en 1967, llegaron nuevas generaciones de admiradores gracias a su repetición e incluso películas en las que se reunía el elenco.

Una de las más recientes películas sobre la serie fue "Surviving Gilligan's Island: The Incredibly True Story of the Longest Three-Hour Tour in History" de 2001 en la que otros actores interpretaban a los siete integrantes del elenco original mientras que Johnson y otros dos miembros sobrevivientes narraban y recordaban el programa.

En una entrevista de 2004 Johnson analizó el encanto del programa.

"A los padres les gusta que sus hijos lo vean", dijo. "Nadie resulta herido. No hay asesinatos. No hay choques de autos. Simplemente hay diversión buena, sencilla y tontuela, ese es el encanto".

El actor reconoció que tuvo problemas para encontrar trabajo después de "La isla de Gilligan" tras ser encasillado como un profesor sabiondo. Pero no tenía resentimiento con el programa y en los últimos años él y otros integrantes del elenco, incluyendo a Bob Denver, quien interpretó al simplón primer oficial Gilligan, solían aparecer juntos en convenciones.

Johnson, Dawn Wells y Tina Louise eran los últimos sobrevivientes del elenco. Wells interpretaba a la chica campirana de vacaciones Mary Ann Summers y Louise era la sensual estrella de cine Ginger Grant. Además de Denver, las otras estrellas del programa eran Alan Hale Jr. como el capitán Jonas Grumby y Jim Backus y Natalie Schafer como los millonarios Thurston y Lovey Howell.

Johnson participó también más de 20 películas, incluyendo "MacArthur", "The Greatest Story Ever Told" y favoritas del género de ciencia ficción como "It Came From Outer Space" . En la película de vaqueros "Law and Order" ("La ley del Oeste") de 1953 se enfrentó a tiros con el protagonista Ronald Reagan.

Aunque no trabajó tanto después de "La isla de Gilligan", Johnson siguió activo hasta finales de los 90, con participanciones en programas como "My Two Dads", "Dinastía" y "Newhart".

Se casó con la actriz Kay Cousins y pareja tuvo un hijo, David, y una hija, Kim. Su esposa murió en 1980, y su hijo, un importante activista en la lucha contra el sida en Los Angeles, murió por la enfermedad en 1994.

Tras volverse a casar con Constance Dane se mudó a la isla Bainbridge en Washington en 1988.

"No nos mudamos intencionalmente a una isla", dijo el actor sobre la ironía de su residencia a un reportero. "Vivíamos en Los Angeles por 40 años y queríamos alejarnos del calor, el smog y la multitud".

Fue en Bainbridge donde Johnson escribió su libro de memorias "Here on Gilligan's Isle".

Deja a su esposa e hija.