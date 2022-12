Falleció Joan Fontaine, una de las glorias de Hollywood

Joan Fontaine, que llegó al estrellato interpretando esposas inocentes en películas de Alfred Hitchcock como "Sospecha" y "Rebecca", y también actuó en películas de Billy Wilder, Fritz Lang y Nicholas Ray, falleció a la edad de 96 años.

Fontaine, hermana de la famosa actriz Olivia de Havilland, también ganadora de un Oscar, falleció mientras dormía en casa de Carmel, California, el domingo por la mañana, dijo su amiga de muchos años, Noel Beutel. Fontaine se había deteriorado en días recientes y falleció "tranquilamente", informó Beutel.

En sus últimos años, Fontaine había tenido una vida tranquila en su propiedad Villa Fontana, situada a 8 kilómetros al sur de Carmel, desde gozaba de una vista espectacular de Point Lobos.

La palidez de Fontaine, sus rasgos suaves y su mirada asustadiza la hicieron ideal para el melodrama y se constituyó en una gran estrella durante gran parte de la década de 1940. Para Hitchcock, la actriz era un prototipo del tipo de rubias interpretadas por Kim Novak en "Vértigo" y Tippi Hedren en "Los pájaros" y en "Marnie". El director después comentaría lo impresionado que estaba con el control de Fontaine. Ella le atribuyó el mérito a George Cukor, que dirigió la película "Mujeres" por haberle inculcado que "hay que pensar y sentir, y todo lo demás se resolverá solo".

Fontaine actuó en más de 30 películas, entre ellas, "Mujeres", "Gunga Din", "Tuyo es mi destino" y en el drama histórico de Max Ophuls, "Cartas de una enamorada". Asimismo actuó en filmes de Wilder, "El vals del emperador"; de Lang, "Más allá de la duda", y con Ray, "Lecho de rosas".

"He tenido una gran vida", comentó Fontaine en una ocasión. "No solo con la actuación, he participado en una competencia internacional de globos aerostáticos, he piloteado mi propio avión, he hecho muchas cosas emocionantes", destacó.

Fontaine ganó un premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en el papel de esposa inocente en la cinta de suspenso "Sospecha", de Alfred Hitchcock. También actuó en "Rebecca", del mismo director, cinta que ganó el Oscar a la mejor película.