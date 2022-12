Falleció la actriz Julie Harris, a los 87 años de edad

Harris tuvo algunos papeles significativos en películas, incluido el antagónico de James Dean en "Al este del Edén", y en "Un miembro de la boda" que le atrajo una postulación al Oscar.

También hizo papeles en "Requiem for a Heavyweaight" y "Gorillas in the Mist", pero la verdadera pasión de Harris fue siempre la actuación teatral.

Cinco veces Harris obtuvo el premio Tony como actriz principal en una obra teatral, un récord que se mantuvo por muchos años.

Harris actuó en más de treinta producciones de Broadway y también en obras afuera de Broadway producciones regionales en una carrera que se extendió por más de medio siglo.

Las actuaciones que le trajeron esa distinción incluyeron "I Am a Camera", de John Van Druten en la cual Harris fue la primera actriz que creó el personaje Sally Bowles the Christopher Isherwood sobre las tablas.

Otro Tony resultó de su actuación en "The Lark", de Jean Anouilh, donde hizo el papel de Juana de Arco; y otros vinieron por su papel en la comedia "Forty Carats"; "The Last of Mrs. Lincoln" en la cual representó el papel principal, y "The Belle of Amherst" en la cual hizo el papel de la poeta Emily Dickinson.

"The Belle fo Amherst", puesto en escena en 1976, fue una de las muchas actuaciones solo que Harris prefirió en la última mitad de su carrera. Éstas incluyeron "Lucifer's Child" acerca de la autora danesa Isak Dinesen.

Para los críticos en muchas ocasiones la actuación de Harris fue superior al material teatral, y fue regularmente elogiada por su honestidad e inmediatez.

En 2001 un infarto cerebral impuso una pausa en la productividad de Harris, quien sufrió otro infarto diez años más tarde.

Harris tuvo tres matrimonios. El primero con el abogado Jay Julian, el segundo con el director de escena Manning Gurian con quien tuvo un hijo, Peter Alston, y el tercero con el escritor Wiliam Erwin Carroll.

Washington (Estados Unidos)