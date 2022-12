Falleció Ricky Lawson, baterista de Michael Jackson y Whitney Houston

El tío de Lawson, Paul Riser de Detroit, dijo el martes que el músico fue desconectado de las máquinas que lo mantuvieron vivo 10 días después y falleció alrededor de las 7 p.m. del lunes, sin embargo, la noticia se dio a conocer este miércoles.

Lawson estaba siendo tratado en el Centro Médico Memorial de Long Beach en Long Beach, California, a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de Los Ángeles.

Nativo de Detroit, aprendió a tocar la batería a los 16 años y debutó en la industria musical aun antes de graduarse de la escuela secundaria, convirtiéndose con el tiempo en uno de los más destacados bateristas de estudio de Estados Unidos en los años 80.

Su trabajo puede escucharse en la versión de Houston de "I Will Always Love You". También tocó con Al Jarreau, George Benson, Bette Midler, Quincy Jones y muchos otros.

Lawson ganó un Grammy en 1986 a la interpretación instrumental de R&B por el tema "And You Know That" de su grupo, Yellowjackets.

Se sintió desorientado durante una actuación el 13 de diciembre y le diagnosticaron el aneurisma.

El baterista Questlove Jenkins de The Roots calificó a Lawson como "el maestro" en Twitter el 18 de diciembre en un mensaje en que dijo que estaba "rezando por su recuperación".

La baterista Sheila E. tuiteó el martes: "Perdimos a un gran hombre, baterista, padre, hermano e hijo. El señor Ricky Lawson. Murió ayer. Por favor oren por su familia. Te extrañaremos".