Familia de Chespirito niega que vaya a exhumar restos del humorista

De acuerdo con personal del Panteón Francés, donde reposan los restos de Roberto Gómez Boñalos, señalaron que para exhumar un cuerpo se requiere el título original de la propiedad donde yace el cuerpo, una solicitud firmada por el titular de la tumba y una copia de la identificación oficial de quien la solicita.

El costo por el servicio es de 3.200 pesos (unos 213 dólares) y es indispensable un permiso de exhumación que otorga el Módulo de Trámites de Servicios Funerarios de la Ciudad de México. Una vez cubiertos los requisitos la exhumación demora mínimo tres días.

El productor televisivo Roberto Gómez Fernández negó que hubiese dichos planes.

"No por lo pronto, es algo que quizá más adelante, no es momento de pensar en eso, ahorita es momento para recordarlo", dijo esta semana durante la presentación de nominados a los premios TV y Novelas, según lo citó el diario El Universal.

Durante su paso por Brasil, la viuda del humorista, Florinda Meza, negó en una entrevista con el canal televisivo SBT rumores que circularon recientemente en medios de comunicación mexicanos según los cuales pidió que se cerrara el paso al Panteón Francés de la Ciudad de México a los visitantes a la tumba de Chespirito, fallecido en noviembre pasado a los 85 años.

"Siempre hay difamadores. La prensa sucia me culpó, pero no es verdad. Las puertas están abiertas a todos los visitantes. Si son extranjeros, con más razón, podrán preguntarle al vigilante dónde queda la tumba", dijo la también actriz y productora, de acuerdo con información difundida por la prensa brasileña esta semana.

Meza, quien diera vida a Doña Florinda en la serie creada y protagonizada por Gómez Bolaños El Chavo, explicó que el cementerio donde reposan los restos de su marido es tratado de manera especial por tener más de un siglo de historia. También señaló que se trabaja en un proyecto para abrir un museo con el acervo del comediante.

Periodistas de AP ingresaron el viernes al Panteón Francés, acompañadas en todo momento por un guardia de seguridad del lugar, quien explicó que si bien se trata de un cementerio privado la gente puede visitar el sitio sin cámaras fotográficas o celulares.

"Restringimos el acceso con cámaras porque es un lugar privado y también para evitar que la gente se tome fotos en las tumbas. Es por respeto a las personas fallecidas y a sus familiares, pero eso es una regla en general, no lo hacemos porque se trate de una persona específica", dijo un guardia que se identificó como Esteban Zárate.

La tumba de Chespirito se encuentra casi a mitad del terreno en donde también están enterrados los restos de personalidades de la llamada Época de Oro del cine mexicano como María Félix, Mauricio Garcés y Joaquín Pardavé. A diferencia de otros, el mausoleo del cómico mexicano es muy sencillo, con paredes de granito, un vitral de flores y la leyenda "Familia Gómez Meza" en la parte superior del nicho.

El guardia dijo que los restos de Gómez Bolaños se encuentran enterrados hasta abajo de la cárcava, cuya apariencia es discreta y a la que recientemente le incorporaron una base protectora de cemento. Dentro del mausoleo se observa un arreglo floral, pero no hay ninguna fotografía ni objeto que muestre que ahí descansa el ídolo de varias generaciones en Latinoamérica.

Durante el recorrido por el cementerio, tres turistas venezolanas llegaron hasta el lugar para ver la tumba donde yacen los restos de Chespirito.

"Vinimos de vacaciones a México, nos enteramos por la televisión de que sus restos estaban en este panteón y, como estamos hospedadas cerca, quisimos venir", dijo Milangela, una de las tres turistas originarias de Maracaibo.

"Con él crecí en mi infancia, no me lo perdía nunca. No queríamos perdernos la oportunidad de despedirnos de él", agregó la turista, quien se abstuvo de revelar su apellido por motivos personales.

El guardia del panteón dijo que, en los casi tres meses desde la muerte del también escritor y productor, los visitantes que acuden al lugar son casi todos extranjeros.

"Aquí ha venido gente de Colombia, Brasil, Venezuela... Es raro que venga alguien de México", precisó.

Chespirito fue creador e intérprete de inolvidables personajes el como El Chavo y El Chapulín Colorado, Quico, la Chilindrina, Don Ramón, el Profesor Jirafales, Doña Cleotilde y Doña Florinda. Escribió, produjo y dirigió programas que marcaron un hito en la televisión y que a más de 40 años de su creación siguen gozando de gran popularidad en Latinoamérica y entre el público hispanohablante en Estados Unidos.