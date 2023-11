Famosos colombianos que han muerto en lo corrido del 2023

La televisión, el cine y el arte sufrieron grandes pérdidas debido a famosos colombianos que murieron en lo corrido del 2023 y que dejan una huella imborrable en la memoria de los ciudadanos.



Famosos colombianos que han muerto durante el año 2023

Adolfo Pacheco

Adolfo Pacheco, autor de temas clásicos como ‘La hamaca grande’, murió en la madrugada del 28 de enero en la Clínica Norte de Barranquilla , donde se encontraba internado tras un accidente de tránsito sufrido días atrás.

Luis Fernando Múnera

El 9 de febrero murió el actor y locutor colombiano Luis Fernando Múnera. El intérprete de 73 años será recordado por participar de producciones como ‘El Bogotazo’, ‘Pedro, el escamoso’ y ‘Pocholo’, entre otras.

Ana Piñeres

Ana Piñeres Angarita, productora y gestora cultural de Colombia, murió la madrugada del 20 de marzo rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. La mujer sufrió un infarto de miocardio.

Rafael Ricardo

El músico y cantante nacido en el municipio de San Juan de Nepomuceno, ubicado en el departamento de Bolívar, falleció por una isquemia cerebral en la noche del 21 de junio. Tenía 73 años.



Fernando Botero

Fernando Botero es uno de los famosos colombianos cuya muerte no solo sacudió a nuestro país sino al mundo. Falleció el 15 de septiembre a los 91 años. El artista, considerado uno de los más importantes de todos los tiempos, había desarrollado una pulmonía que complicó su estado de salud.

Teto Ocampo

En la mañana del 27 de septiembre, Teto Ocampo murió luego de una lucha de varios meses contra el cáncer. Fue un reconocido productor y guitarrista colombiano, nacido en Río Oro, en el departamento del Cesar, con una carrera de más de 30 años trabajando de la mano con grandes artistas.

Especialmente es recordado por haber sido el guitarrista de 'Los clásicos de la provincia' y 'La tierra del olvido' de Carlos Vives en la década de los años 90.

Alejandra Villafañe

Colombia lloró la muerte de Alejandra Villafañe, actriz que luchó contra un agresivo cáncer de seno y ovarios. El sábado 21 de octubre, esta enfermedad le arrebató la vida a la también exreina de belleza.

"Un día me dijeron que tenía un milagro en el seno, un milagro en el otro y un milagro muy grande en el ovario derecho", expresó en su cuenta de Instagram. "Me pregunté… ¿Por qué los senos? ¿Por qué el ovario? ¿Por qué después de estar trabajando tan conscientemente en mí los dos últimos años? ¿Qué más tenía que aprender? Me pregunté repetitivamente", agregó.

Nicolás Cardona

Nicolás Cardona, un reconocido artista nacional que pasó por producciones como Pasión de Gavilanes , de Caracol Televisión, murió el 31 de octubre a los 63 años.

Aunque todavía no se ha dado a conocer la causa exacta de la muerte del actor, se sabe que su salud venía deteriorándose incluso antes de la pandemia de COVID-19. En ese momento, Nicolás había experimentado un aneurisma cerebral que afectó significativamente su habilidad para comunicarse verbalmente.

Debido a esta situación, el actor tomó la decisión de alejarse de la televisión y centrarse en la recuperación de su salud.