Famosos se suman a noble causa por fundación de perritos que tenía el actor Rafael Uribe

• Desde mis 14 años, hace 27 años convivo con animales, con Perros y de ellos aprendo cada día. Su dulzura, generosidad, compañía, amor, nobleza, pureza, en fin, no terminaría nunca de decir las cosas buenas y únicas de los animales que cada día nos demuestran que son mejores que nosotros. Por eso, hoy, desde lo más profundo de mi corazón quiero pedirles un enorme favor. Si todos subimos a nuestro feed, NO historias una foto con nuestras mascotas, @agrocampoco nos ayudará con comida para nuestra manada, son 31 Perros que siguen viviendo, más fuertes y presentes que nunca, cumpliendo los deseos de @rafaeluribe8a para su @fundaciongranespiritu podemos subir todas las imágenes que queramos con los numérales #porrafaylamanada #barrigasllenas #miércolesdemascotas @agrocampoco 🐶🐶🐶