Fanáticos del terror: prepárense para asustarse con el estreno del 'Conjuro 3' en Colombia

Este primero de junio, llega a las salas del país la tercera entrega de la película de terror El Conjuro , una cinta muy esperada por los seguidores del género del terror.

Noticias Caracol habló en exclusiva con los actores protagonistas de esta saga: los actores Vera Farmiga y Patrick Wilson.

Noticias Caracol: La película es aterradora. ¿A ustedes les gusta asustar a la gente? ¿Es verdad que les gusta asustar al público?

Vera Farmiga: “Me encanta, me ha gustado asustar a las personas desde niña, yo atormentaba a mi prima Adriana, solo pregúntenle".

Patrick Wilson: “Yo solo asusto a Vera, ni siquiera asusto a mis hijos, ellos se molestan como: '¡¿por qué haces eso papá?!'. Así que sí, siento placer al asustar a la gente con estas películas”.

Publicidad

N.C.: Esta película está basada en hechos reales, ¿eso la hace mucho más aterradora?

V.F.: “Sí, es aterrador, solo piénsalo, no puedo imaginar a mi familia pasando por algo como esto. Oyes las historias, lo que pasa y sobre lo que han tenido que pasar estos niños y esta pareja”.

N.C.: 'El Conjuro' es una muy importante saga del género del terror, ¿cuál ha sido la clave de su éxito?

V.F.: “Yo creo que es una franquicia única, no es exclusivamente una historia de terror. No puedes decir que es una película de sólo un género, hay muchos géneros incluidos, especialmente en esta tercera parte".

Publicidad

P.W.: “El mejor cumplido que he recibido por parte de la gente es que me digan 'no me gustan las películas de terror, pero si me gustan las películas de El Conjuro' y con eso sientes que lo has hecho bien”.

Los colombianos deben prepararse para el terror con una nueva aventura de los Warren, quienes tendrán que enfrentarse a horrores y energías malignas en esta tercera entrega de esta exitosa saga.