Fanny Lu dice que Mauricio Leal le habló en sueños: “Estás bien y en paz”

La cantante Fanny Lu, muy cercana al estilista Mauricio Leal, quien fue asesinado junto a su madre, compartió un emotivo mensaje a propósito de sueños que ha tenido con su gran amigo.

“Maito bello, recordarte es siempre una terapia. Me reí tanto contigo que seguir llorándote es un absurdo, cuando debo celebrar tu vida y tu llegada al cielo. Gracias por hablarme en sueños, por pedirme recordarte con alegría, por decirme que estás bien y en paz. Me has contagiado tu paz”, aseguró la artista.

Las autoridades se encuentran investigando un doble homicidio en este caso y también adelantan pesquisas en los bienes de Leal por un presunto lavado de activos.

“De ahora en adelante mis momentos contigo serán para seguirme riendo de nuestras aventuras, baby. Para agradecer cada segundo de belleza y alegría que me regalaste”, agregó Fanny Lu.

La invitación de la artista, a todos aquellos que conocieron y compartieron con Mauricio Leal, es a celebrar su vida y recordarlo de esa manera.

“Mi invitación, por eso, es a celebrar tu vida, a que nunca olvidemos tu nombre, tu imagen, tu voz, tu energía, tu ejemplo, tu generosidad, tu capacidad de dar amor. Te amo infinito”, subrayó la cantante.

Luego de conocerse las líneas de investigación de las autoridades también se han pronunciado otras personalidades.

“Eres y serás el único niño genio. Quisieron apagar tu luz y tu nombre, eso es imposible. Apagaron tu vida y la de esa mamá que amaste hasta el último día. Ya casi baby mío, ya casi se hará justicia”, escribió Carolina Cruz.