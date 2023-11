Fans de Shakira se unen para ayudarla a pagar su multa a la Hacienda española: "No está sola"

Shakira sorprendió al mundo al aceptar los cargos por fraude fiscal ante un tribunal en España. Aunque se pensaba que la colombiana iría hasta las últimas consecuencias para demostrar su inocencia, se mostró conforme con la condena y la multa.



Tras admitir los cargos, la colombiana recibió una condena de tres años de cárcel, la cual no cumplirá por no tener antecedentes penales, y una multa millonaria que asciende a más de 7,8 millones de euros, es decir, casi 8 millones de dólares.

La cantidad de dinero ha impactado a los seguidores de la colombiana, quienes en aras de colaborarle a su ídolo decidieron iniciar una campaña en redes sociales para ayudar a la artista.

"Me dispongo a escuchar Shakira 24/7 porque esa multa la pagamos entre todos, mi reina. Shak nunca me abandonó en mis tusas, yo no la voy a abandonar en este momento", escribió una fanática en su cuenta de X, y miles de usuarios se le unieron.

En las reacciones a esta publicación, miles de usuarios señalaron que durante las próximas semanas estarán escuchando todas las canciones de Shakira con la intención de que la colombiana siga facturando para pagar la millonaria sanción.

"Así estoy desde la mañana. Sola no la dejamos"; "Si en su gira incluye España, ojalá cobre 10 veces más"; "Manifestando desde ya que Shaki recupere el dinero perdido"; "Es lo que yo digo ... voy a reproducir todas sus canciones ... en todas las plataformas"; "Ella no está sola", escribieron varios fanáticos de la intérprete de Monotonía.

Incluso los que no son seguidores de la colombiana reaccionaron a su favor y aseguraron que van a ayudarla. "No me gusta Shakira, pero hay que ayudarla a pagar esa vaina", escribió una usuaria.



Lo cierto es que, con más de 20 años de carrera musical y unos recientes éxitos que han llegado a ser los más escuchados en diferentes países, Shakira posee una millonaria fortuna con la que puede pagar la multa sin perjudicar su estilo de vida o el de sus hijos.

Según ha establecido la revista económica internacional Forbes, el patrimonio de Shakira asciende a los 400 millones de dólares y está en ascenso. Entre esos millones no solo están sus ganancias por sus éxitos musicales, sino también sus múltiples propiedades en diferentes lugares del mundo.

Otra fuente económica, el portal Celebrity Net Worth, establece de manera similar que la fortuna neta de la barranquillera sería de 300 millones de dólares, lo que quiere decir que el pago de la multa a Hacienda no sería más del 3% del dinero que posee la artista.