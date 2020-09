Farina, Thalía y Sofía Reyes lanzan las ‘Divas de la música latina’

A Farina, Thalía y Sofía Reyes el destino las cruzó y las conectó por un hilo que las une: el talento.

El plan de estas tres exitosas mujeres será reunirse para hacer música en Nueva York: las tres son ‘Las divas de la música latina.

“Que vean toda la pasión que hay, que vean todas las historias que se entrelazan detrás de una canción y esta es la vida de tres de nosotras, tres generaciones completamente diferentes, con tres propuestas completamente diferentes y que de una u otra manera se unen con la magia de la música”, dijo Thalía.

Thalía, siempre actual, aportando su amplia experiencia, enseñando que las ideas se deben materializar.

“Canté en francés, luego hice boleros, rap, con arrasando, he hecho un disco de banda, he cantado RnB, hice jazz con Michael Blade, luego Tonny Bennet, he hecho bachata con Romeo Santos, Royce, he hecho salsa con Marc (Anthony)”, recordó la mexicana sobre su experiencia musical.

El ingrediente de Farina es su rap, y Sofía la encargada de mover las masas, pues con sus canciones en Spotify supera los 10 millones de oyentes cada mes.

Publicidad

Divas que además de artistas son amigas, hijas, hermanas, madres.

“La mujer finalmente tiene voz y voto, una presencia importante, un reconocimiento, tiene una fuerza, una plataforma hoy de comunicaciones y de red donde todas están apoyando y cimentando una fortaleza, una fuerza, innegable”, señaló Thalía.

¿Cómo estas divas convierten una canción en un éxito?, ¿cómo son detrás de cámaras? ¡Conózcalas! Por Facebook Watch.