Fatboy Slim se presenta esta noche en Bogotá

Luego de ocho años de su última visita al país, Norman Quentin Cook incluyó a Colombia en su gira por Latinoamérica. Este 21 de marzo mezclará lo mejor de su música en el Castillo Marroquín, en la autopista Norte kilómetro 21.

El artista, de 49 años y quien celebra sus 50 en julio, continuará el 23 de marzo con una presentación en el Ultra Music Fest en Miami, EE. UU., y seguirá con Cumbre Tajin Festival en Papantla, México, el 24 del mismo mes. Japón y Suecia serán sus próximas paradas.

Entre sus éxitos están: "Praise you", "Right Here Right Now", "Weapon of Choice" y "The Rockafella Skank".

Precios de boletas: $222.000 y $130.000

