Faustino Asprilla descartó, con gran picardía, filmar película porno

El exfutbolista dijo en diálogo con Blu Radio que esta es una de las tantas propuestas curiosas que le han hecho en la vida, pero que “definitivamente no se le mide”.

Asprilla relató que se enteró de la invitación del productor de cine para adultos en Colombia, Cristian Cipriani, por distintos medios internacionales que querían saber su reacción.

Advertisement

“Cuando jugaba en el Parma me llegaban muchas cartas. Un día, me llegó una de un gay que decía que quería casarse conmigo, pero no mandó la foto”, dijo el exfutbolista cuando le preguntaron si era lo más extraño que le había pasado.

Victor Manuel Osorio, amigo de la niñez, confirmó la versión y reveló más detalles de otras propuestas curiosas en la vida de Faustino Asprilla.