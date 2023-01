FBI recuperó los zapatos de ‘El Mago de Oz’ que habían sido robados hace 13 años

De un icónico rojo rubí con lentejuelas, fueron usados por Judy Garland. No es claro qué sucedió con ellos en todo este tiempo.

Son los zapatos más fáciles de identificar alrededor del mundo, pero de algún modo se han mantenido ocultos a la vista desde que hace 13 años fueron robados de un museo de Minnesota.

Sin embargo, este jueves, los zapatos de color rojo rubí usados por Dorothy en ‘El mago de Oz’ volvieron a su lugar de origen.

Autoridades estadounidenses anunciaron la recuperación de los famosos zapatos con lentejuelas, uno de los cuatro pares que usó Judy Garland en el clásico cinematográfico de 1939.

Los zapatos fueron sustraídos una noche de 2005 del Museo Judy Garland, ubicado en Grand Rapids, Minnesota, donde nació la ya difunta actriz.

Se ofreció una recompensa de un millón de dólares a quien los recuperara. Pero el culpable de su desaparición y el destino de los zapatos continuaron siendo un misterio.

Este martes, las autoridades no detallaron qué ocurrió todo este tiempo con los zapatos, y se limitaron a informar sobre su recuperación y que tenían "varios sospechosos" en la mira.

Y exhibieron los zapatos, que parecían en buenas condiciones, en una caja de vidrio.

El Museo Nacional de Historia Estadounidense de la Institución Smithsonian en Washington -que tiene otro par de zapatos de Dorothy en exhibición- convalidó la autenticidad del calzado.

"Es increíble", dijo a la AFP Sue Plagemann, representante del Museo Judy Garland. "Creímos que nunca serían recuperados. Pensamos que los habíamos perdido para siempre".

Desde el robo, la policía de Grand Rapids recibió muchas pistas que siguió sin éxito, dijo el jefe Scott Johnson, quien reconoció que la existencia de innumerables réplicas complicó la búsqueda.

A medida que el rastro se borraba, parecía cada vez menos probable encontrar el histórico par de zapatos.

No obstante, la investigación volvió a tomar fuerza hace un año, cuando las autoridades dijeron que alguien había intentado extorsionar a la compañía de seguros que decía ser dueña de los zapatos.

Desde entonces, la policía local dio parte al FBI, que comenzó una investigación. Las zapatillas fueron recuperadas durante una operación encubierta en Minneapolis, dijo el FBI.

"No hemos terminado. Tenemos mucho trabajo por hacer", dijo el fiscal federal de Estados Unidos, Chris Myers. "Hay información por ahí que podría ayudar a que esta investigación avance".

"Son más que un par de zapatos", dijo Johnson. "Son un símbolo duradero del poder de confiar".