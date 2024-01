Federica Quijano, cantante mexicana, fue atendida en urgencias tras ser golpeada por su hijo

Federica Quijano es una cantante mexicana que hace parte de la agrupación Kabah, reconocida por la canción 'La calle de las sirenas', y esta semana alertó a sus seguidores de Instagram al revelar que fue hospitalizada luego de ser golpeada por su hijo adolescente, diagnosticado con autismo.



La cantante apareció en sus historias de Instagram desde un hospital e informó que "Sebastián se puso muy, muy, agresivo en la mañana".

"Me dio un gran cabezazo en el brazo, entonces estoy aquí en el hospital, a ver qué me pasó", indicó Federica Quijano.

Sobre el menor, se sabe que fue adoptado por Federica Quijano cuando apenas era un bebé y que hace tres años fue diagnosticado con autismo. Desde entonces, en sus redes sociales, la artista se ha enfocado en difundir su rol como madre azul, como se les denomina a las cuidadoras de personas dentro del trastorno del espectro autista (TEA).

Tras salir del hospital, la cantante explicó un poco más de lo sucedido a sus seguidores y manifestó que el golpe de su hijo, que no fue intencional, sino que se dio cuando ella intentaba controlarlo, le dañó un tendón del brazo. Además, se desahogó sobre los retos que enfrenta con el diagnóstico de su hijo.



Cabe mencionar que cada caso de autismo es diferente, por lo que Federica Quijano detalló que, en ocasiones, su hijo enfrenta crisis emocionales en las que la aleja, aunque en la cotidianidad es bastante cariñoso con ella.

"Ya salí del hospital, tengo una tendinitis que gracias a Dios no está roto, pero me fregó el tendón. Terminé chillando como loca, Sebastián con su cabezazo me fregó el tendón", expresó y detalló que el médico le recetó antiinflamatorios y un complejo de vitaminas.

Reconoció que en el momento se enojó con su hijo. "Entiendo que tiene una discapacidad, pero aún (así) no deja de dolerme o no dejo de responder de una manera humana, con coraje", anotó.



Luego agregó que cada día como madre azul es un reto para ella. "Hay días que Sebastián está increíble y que (lo veo) a los ojos y (me) corresponde, y (me) ve, abraza y ama. Son estos momentos que valoras muchísimo. Y hay otros días, como estos, que crees que no has avanzado nada y que todos los logros que creíste que habías conseguido, van para atrás. Es una lucha constante de sentimientos y de retos".