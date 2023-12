Feid lanzaría canción con Bizarrap y sus seguidores esperan que sea una tiradera contra Anuel AA

En redes sociales crecen los rumores sobre el posible lanzamiento de la Bzrp Music Session Vol. 58 este miércoles 20 de diciembre. Lo que más ha llamado la atención es que en varias publicaciones se asegura que el nuevo invitado de Bizarrap para colaborar es el colombiano Feid.

Una publicación en X, antes Twitter, causó todo el revuelo sobre la posible nueva canción del productor argentino con el cantante paisa. Se dice que Salomón Villada, más conocido como Feid o el Ferxxo, será el encargado de protagonizar la nueva sesión musical en el canal de Bizarrap.

Como fecha de lanzamiento se anticipó que será este miércoles 20 de diciembre, sin embargo, ninguno de los artistas ha confirmado nada al respecto. Pero el argentino si anticipó a sus seguidores que está preparando algo nuevo.

Bizarrap publicó una foto trabajando en su computador y con el texto "jóvenes trabajando para ti", que para sus seguidores fue una clara señal de que la nueva colaboración musical del argentino está próxima a salir.

Aunque no se haya confirmado ninguna información, los fanáticos de Feid hacen eco de los rumores y esperan que el paisa haya utilizado esta plataforma para hacer una tiradera contra Anuel AA, exnovio de Karol G y quien lo ha atacado públicamente en otras ocasiones.

Las sesiones musicales junto a Bizarrap se convirtieron, desde hace varios años, no solo en una importante vitrina para artistas nuevos, sino también en un espacio seguro en el que cantantes famosos se desahogan y hasta atacan a otros colegas.

Por el momento, Bizarrap ha colaborado con importantes artistas como Shakira, Rauw Alejandro, Quevedo, Arcángel, Residente y el mismo Anuel AA. Las expectativas entre los seguidores de Feid crecen ante la posibilidad de que sea el segundo colombiano en colaborar con el argentino.

En los últimos días, Anuel AA se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de compartir una publicación que hace referencia al artista colombiano Feid. A través de su Instagram, el puertorriqueño reposteó un mensaje que supuestamente él había escrito para el cantante antioqueño y que difundió inicialmente una cuenta de fanáticos.

“Y que Feid no crea que me olvidé de él. Ya me enteré que el bigote ese es falso”, puede leerse en la publicación.

La disputa entre el exnovio de Karol G y el colombiano no es nueva, pues, en meses anteriores, el artista boricua fue tendencia por publicar una fotografía con un cartel en donde se insultaba al paisa.