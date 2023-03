Feid le envía cariñoso mensaje a Karol G tras bailar pegaditos en pleno concierto

El pasado 10 de marzo, cuando se revelaron imágenes de la cantante paisa Karol G compartiendo escenario con Feid en Puerto Rico, y bailando muy pegaditos, se incrementaron los rumores de una posible relación entre ambos artistas.



Desde ese día, Karol G llenó tres veces seguidas el escenario, el 10, 11 y 12 de marzo, convirtiéndose en la primera artista femenina que no es de la isla y vende toda la boletería de las tres funciones en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, la capital puertorriqueña.

Aunque en el escenario La Bichota compartió también con otras artistas como Bad Gyal, Sean Paul y hasta Romeo Santos, la presencia de Feid es la que tiene a todos sus seguidores hablando, ya que muchos esperan que confirmen la supuesta relación amorosa que, dicen varios, nació hace un tiempo.



Y, justamente por ello, una cariñosa dedicatoria de Feid a Karol G está siendo aplaudida en redes.

Todo empezó porque Karol G publicó en sus historias de Instagram una foto de ambos con el texto “@Feid, perreito parte 2”, agregando la bandera de Colombia. Y luego el intérprete de éxitos como ‘Chorrito pa’ las ánimas’ y ‘Feliz cumpleaños Ferxxo’ le respondió republicándola en su perfil con un mensaje.

"Ese chocorramito cuál eeeeessss. Rompiste horrible ese estadio, reina", fue lo que escribió Feid y hay quienes consideran que, a su manera, el artista está expresando el cariño y admiración que le tiene a Karol G.

¿'Tus gafitas' es una canción de Karol G para Feid?

Es de recordar que tras ver los videos grabados durante el concierto del pasado sábado en Puerto Rico muchos aseguran que mientras cantaba ‘Tus gafitas’, una de las canciones de su nuevo álbum ‘Mañana será bonito’, Karol G mencionó que era un tema escrito para Feid.

“Te pienso cada una de mis noches. Solo quiero que el tiempo pase pa' volverte a ver. Dejaste tus gafitas en mi coche. Las tengo aquí pa' recordar lo bien que se te ven. Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar. Es obvio que me gustas y no lo puedo esconder. Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás. No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer”, dice la canción.