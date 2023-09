Feid presentó su nuevo álbum 'Mor, no le temas a la oscuridad'

Feid o Ferxxo está de lanzamiento. Luego de varios meses anticipando a sus seguidores la llegada de un nuevo disco, el cantante paisa finalmente lanzó este 29 de septiembre Mor, no le temas a la oscuridad, su álbum más versátil de los últimos años.



Según el cantante, este nuevo disco marca un antes y un después en su carrera, ya que demuestra la evolución de su carrera y su exploración con nuevos sonidos que le dan a su música un enfoque más global.

En Mor, no le temas a la oscuridad, además de tener una gran producción y demostrar su habilidad para la composición, Salomón Villada -nombre de pila del cantante- invita a sus fanáticos entender la oscuridad de otra manera que no sea negativa.

El artista le rinde un homenaje en su disco al famoso programa infantil de Nickelodeon de los años 90 llamado Are You Afraid of the Dark? y busca que quienes escuchen sus nuevas canciones se queden con el mensaje de que, a pesar de las adversidades, todos podemos brillar por lo que queramos lograr.



Para la producción de este disco, Feid estuvo en los estudios de Los Ángeles junto a su equipo de productores de toda la vida, Sky Rompiendo, Wain e ICON (Jowan y Rolo). En medio de su trabajo, los músicos se propusieron no hacer reguetón hasta que lograran un sonido más global.

Las colaboraciones que el cantante paisa realizó en este álbum son una clara muestra de los nuevos sonidos que el artista quiso explorar. Tiene algo de afrobeat en “Vente Conmigo” y “Bubalu” con Rema, hasta un toque electrónico en “Luces de Tecno” y “Ferxxo 151” con ICON.

Feid también le apostó al Dancehall en "Niña Bonita" con Sean Paul, hasta ritmos más urbanos con "Románticos de Lunes" y "Gangsters & Pistolas" con Ñengo Flow. Obviamente, el reguetón está presente en "Ritmos de Medallo" con Ryan Castro, y un corte alternativo indie en la canción final "Privilegios" con Cupido.



Listado canciones nuevo álbum de Feid

1. VOL 2

2. VENTE CONMIGO

3. NINA BONITA - Feid & Sean Paul

4. GANGSTERS Y PISTOLAS - Feid & Ñengo Flow

5. FERXXO 151 - Feid & Icon

6. BUBALU - Feid & Rema

7. RITMO DE MEDALLO - Feid & Ryan Castro

8. FERXXO EDITION

9. NX TX SIENTAS SOLX

10. LUCES DE TECNO

11. EY CHORY

12. VELOCIDAD CRUCERO

13. ROMANTICOS DE LUNES

14. EL ÚNICO TEMA DEL FERXXO - Feid, Young Cister, Pailita

15. PRIVILEGIOS - Feid & Cupido