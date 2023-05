Feid publicó foto de Karol G como portada en una de sus canciones: ¿romance confirmado?

En las últimas horas, el cantante Feid sacudió las redes sociales después de que publicó el remix de su sencillo '14 de febrero'. Sin embargo, la portada del tema fue lo que llamó la atención, pues es nada más y nada menos que una fotografía de Karol G.



En la imagen se ve a la bichota acostada en una cama, al parecer sin ropa, y tomando una selfie frente a un espejo. La intérprete de 'Tusa' ya había compartido la foto en 2022 con la siguiente descripción: "Qué rico que estuvieras aquí".

Para muchos seguidores, esta sería una confirmación de un romance entre Feid y Karol G. No obstante, ninguno de los dos se ha pronunciado.



"Llévala al cielo por todos ❤ cuídala y protégela, ella ya sufrió lo suficiente", "déjenme procesar esto, Feid subió un topic con una versión de '14 de febrero' con Paulo Londra y Tiago PZK y de paso LA PORTADA ES KAROL" y "pensé que era mentira, peroooo en el canal oficial de Feid aparece Karol G de portada en la canción '14 de febrero'" fueron algunos comentarios en redes sociales.

Letra completa de '14 de febrero', de Feid

Nos conocimos un 14 febrero en un party a la jurá'

Y ya para el 15 estabas desnuda en mi cama subiendo temperaturas

Con el tiempo me volví un fanático de todas tus locuras, yeah

Y todos mis panas diciendo que le bajara, pues yo te bajé la luna

Enamorados sin conocernos

Ansioso ya por vernos

Yo te he tirao' por el interno

Un perro que a ti te habla tierno

Enamorados sin conocernos

Ansioso ya por vernos, yeah



Me volví un adicto a lo que tú me das

Lo que me hiciste aquí se queda, yeah-yeah

2018 fue que te conocí afuera de tu universidad (de tu universidad)

Corrí con suerte de que andabas disponible de pura casualidad (pura casualidad)

Perreamos en una rumba de San Valentín

Escuché que lo de ustedes ya tuvo un fin

Después de eso no dejamos de vernos ni porque fuese Navidad

¿Quién diría que uno jodiendo, se va enamorando, se va conociendo?

¿Para qué perder tiempo pensando en una estrategia, en un plan perfecto?

¿Quién diría que uno jodiendo, se va enamorando, se va conociendo?

¿Para qué perder tiempo pensando en una estrategia, en un plan perfecto?

Enamorados sin conocernos

Ansioso ya por vernos

Yo te he tirao' por el interno

Un perro que a ti te habla tierno

Enamorados sin conocernos

Ansioso ya por vernos, yeah

Me volví un adicto a lo que tú me das

Lo que me hiciste aquí se queda

Lo que me hiciste aquí se queda (aquí se queda)