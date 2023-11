Feid reveló cuántas veces tuvo relaciones en el último mes: "Puro delicisísimo"

Feid estuvo como invitado al programa de entrevistas de La Resistencia, presentado por el periodista español David Broncano. En ese espacio el cantante, además de enviarle un mensaje de apoyo al futbolista Luis Díaz , también reveló detalles sobre su vida sexual y los ceros en su cuenta bancaria.



En el programa, el cantante colombiano también conocido como el Ferxxo estuvo hablando sobre su más reciente álbum llamado Mor, no le temas a la oscuridad , pero el periodista no perdió la oportunidad de hacer preguntas más íntimas al artista.

Una pregunta tradicional en el programa de Broncano es "¿cuántas relaciones sexuales has tenido en los últimos 30 días?". Cuando le periodista se la hizo a Feid, el paisa cuestionó si se refería a "deliciosos" o "deliciosísimos", entonces el español le explicó al colombiano que el primero le daba un punto, mientras el segundo le daba dos.

Con la explicación hecha, Salomón Villada reveló que ha tenido 30 relaciones sexuales en el último mes. "¿Usted qué se imagina del Ferxxo? Pues le pongo unos 60 puntos, puros deliciosísimos", aseguró el cantante y el periodista señaló, entre risas, que "yo no creo que el Ferxxo pueda manejar 30 deliciosos en un mes". Sin embargo, Feid insistió en que habían sido "30 deliciosísimos".



Las palabras del colombiano emocionaron a los fanáticos que siguen a la espera de que el paisa y Karol G confirmen su relación amorosa. "Por eso Karol G escribió Oki Doki", "ya lo sabíamos, Karol nos dijo en sus canciones", "Por eso él y Karol se ven tan felices todo el tiempo", se lee en algunas reacciones.

Las Preguntas Clásicas™ no contaban con el concepto DELICIOSÍSIMOS. Pocos seres humanos podrían aguantar semejante actividad física.@ferxxo4 pic.twitter.com/EdV4zp5pyq — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 30, 2023

Por otro lado, el periodista también cuestionó "¿cuánto dinero tiene Feid en su cuenta del banco?". A esta interesante pregunta el cantante colombiano respondió a manera de broma que "yo tengo para vivir el resto de mi vida, si me muero este viernes".

Broncano insistió en el tema y, aunque no le pidió una cifra exacta al famoso, le preguntó: "¿podrías retirarte, no trabajar más y vivir tranquilo, financieramente?". La respuesta de Feid fue un contundente "sí, claro" y señaló que "todavía no me voy a retirar a la finca, no creo que esté cerca, yo paso muy bueno haciendo música".