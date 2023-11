Feid se solidarizó con Luis Díaz por el secuestro de sus padres: "No se lo deseo a nadie"

Desde el pasado 28 de octubre los colombianos están pendientes del paradero del padre del futbolista colombiano Luis Díaz, quien fue secuestrado en La Guajira. Desde España, el cantante Feid envió un mensaje solidario al guajiro y señaló que espera que la situación se solucione pronto.



Las declaraciones del cantante paisa se dieron en medio de la entrevista que concedió al programa español La Resistencia, con el periodista David Broncano. Al llegar al lugar, lo primero que notó el comunicador es que Feid llevaba una camiseta del Liverpool.

“He visto la camisa del Livepool firmada, esto es público, ¿se puede decir quién te la ha firmado?”, cuestionó el español, a lo que Salomón Villada, más conocido como Feid, respondió revelando el motivo por el que había decidido colocarse la prenda.

En la camiseta se lee 'Ferxxo' en la parte de la espalda y el número 19. “Sí, obvio, esta me la dio Luis Díaz. Él está pasando por un momento pesadito, le secuestraron a la familia”, aseguró el cantante colombiano.



Feid añadió que decidió utilizar la camiseta mostrando su apoyo al futbolista en este duro momento. "Si me está viendo mi niño, que pase pronto todo esto, que esto no se lo deseo a nadie. Ya le liberaron a la mamá, pero del papá todavía no se sabe nada. Que por favor esto pase rápido", concluyó el paisa y pidió un aplauso para el futbolista.

En los comentarios al video, varios seguidores de Feid y Luis Díaz se unieron a la petición del cantante por la pronta liberación de Luis Manuel Díaz, padre del guajiro.

"Por eso lo amo", "Qué terrible lo que pasa en mi país", "Qué bello corazón", "Pobre chico, ojalá termine todo pronto", "Fuerza a Luis Díaz y gracias a Feid por este mensaje", se lee en algunas reacciones al momento del programa. Con este mensaje Feid se unió a famosos como Maluma y James Rodríguez que también enviaron su apoyo a Luis Díaz.



Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con el paradero de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz y quien fue secuestrado en el municipio de Barrancas, La Guajira.

Pese a que la madre del deportista, Cilenis Marulanda, también resultó plagiada, ella fue liberada gracias a un plan candado llevado a cabo por la Policía y el Ejército en ese departamento.