Felipe Saruma le dedicó emotivas palabras a Andrea Valdiri el día de su boda

La boda de los influenciadores Felipe Saruma y Andrea Valdiri ha sido de las más comentadas este fin de semana, entre otras, por los extravagantes detalles que se conocen de la ceremonia privada que se llevó a cabo en el hotel El Prado de la ciudad de Barranquilla.

Por medio de redes sociales, los invitados no dejaron de compartir fotos y videos de la que desde ya es calificada como una de las bodas del año.

Y fue justamente en medio de todo ese material que se ha viralizado que se conocieron las emotivas palabras que Felipe Saruma le dedicó a Andrea Valdiri y a sus hijas, Isabella y Adhara.

“Cuando yo te conocí no me enamoré solo de ti, me enamoré de Isabella y de Ada. Mi compromiso no es solo contigo, sino con las tres”, le dijo Felipe Saruma a Andrea Valdiri frente a decenas de invitados.

Ante los ojos de su esposa, el creador de contenido también prometió “brindar mi granito de arena para que cumplamos muchos sueños” y “honrarnos a todas y cada una de las personas que hacen parte de esta familia, de este hogar”.

En medio de aplausos, Felipe Saruma y Andrea Valdiri se fundieron en un cariñoso beso.