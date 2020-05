“¡Feliz con mis pelitos!”: Georgina Amorós se defendió de quienes la criticaron por no depilarse

La actriz que interpreta a Cayetana tuvo que responder luego de se notara el vello de sus axilas en un video que publicó recientemente.

Recibió muchas críticas de seguidores que consideraron que era algo “no aceptable”, por lo que tuvo que dejar muy claro que “me parece súper normal, yo de hecho hace tres años no me depilo en plan”.

“Me ha sorprendido el hecho de que os fijéis en esas cosas, pero paséis de muchas otras”, añadió.

Georgina Amorós también aclaró que para hacer actuaciones como la de su personaje en Élite sí se debe depilar, pero no hace parte de su rutina y aseguró: “Lo comparto para normalizarlo un poco, no para que nadie me de su opinión sobre mi cuerpo”.

También publicó una imagen con el siguiente mensaje: “¡Feliz con mis pelitos! Son míos, es mi decisión y no os preocupéis que no tiene porque oler mal. A mí me parecen bonitos, al natural, y sobretodo es mucho menos doloroso y caro”.