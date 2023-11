Festival Estéreo Picnic 2024: esta es la lista completa de artistas que participarán en el evento

Se acabó la especulación. Los festivales de música más importantes de la región, que se llevarán a cabo entre marzo y abril de 2024, ya anunciaron los artistas que participarán en los eventos de cada país. En Colombia se realiza el Festival Estéreo Picnic, también conocido como FEP, y el cartel de solistas y bandas fue una sorpresa positiva para la mayoría de las personas que estaban pendientes de este evento.

"Bienvenidos al presente", escribió el Festival Estéreo Picnic en sus redes sociales al presentar el cartel.

Como se sabe desde inicios de este año, Blink-182, es una de las bandas más importantes que harán parte del Festival Estéreo Picnic 2024. Hay que recordar que el popular grupo de pop punk iba a venir a los festivales de Latinoamérica de 2023, pero por problemas de salud de uno de sus integrantes tuvieron que cancelar las presentaciones. En ese momento aseguraron que vendrían el próximo año.

"Les queremos decir que estamos devastados y que planeamos regresar. Iremos a Lolla Argentina, Chile y Brazil. Estéreo Picnic, Tecate Pal Norte, Imperial GNP Tijuana, Ciudad de México, haremos todo eso en 2024″, dijo Blink-182 al cancelar su concierto.

En las últimas semanas también hubo rumores sobre algunos artistas que encabezarían la lista y hoy se confirmaron. Se habló de la participación de 30 Seconds To Mars, Sam Smith y Feid, también conocido como el Ferxxo, todos participarán como cabezas de festival. A esa lista también se suman Sza, Paramore, Limp Bizkit, Hozier, The Offspring, Phoenix, Black Coffee.

Hay que recordar que de esa lista hay artistas que repetirían concierto en el país. 30 Seconds to Mars lo hizo en un concierto en solitario, y Sam Smith ya estuvo en otra versión del FEP. Paramore tambipen vino a Colombia en 2011 y este 2023 se presentó en el Movistar Arena. Por su parte, Feid sería la principal cuota colombiana del festival.

Estos son todos los artistas anunciados para el Festival Estéreo Picnic 2024:

Entre las bandas y artistas más importantes están: Blink - 182, Feid, Sza, Paramore, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier, Placebo, Greta Van Fleet, Thirty Seconds To Mars, M.I.A., The Offspring, Phoenix, Black Coffee.

Esta es la lista completa de artistas que participarán en el FEP 2024

Otros de los grupos que hacen parte del cartel son: James Blake, Grupo Frontera, Rina Sawayama, The Blaze, Tainy, Dove Cameron, Fruko Y Sus Tesos, King Gizzard & The Lizard Wizard, Bad Gyal, Proyecto Uno, Four Tet, Arca, Kevin Kaarl, The Blessed Madonna Nicki Nicole, Omar Apollo, Zhu, Whomadewho, Jaden, Kittin, Nothing But Thieves, Floating Points, Yves Tumor, Future Islands, La Etnnia, Poolside, Overmono, Ysy A, Latin Mafia, Xxxxxx, Penyair, Irepelusa, Oblivion's Mighty Trash, Verraco, Homie !, Ruzto, Dillom, Tornall, Divino Niño, Laura Pérez, Maca & Gero, El Kalvo, Sa!Koro, Akriila, Lolabúm, Okraa, Verito Asprilla, Matar Fuma, Lucas Hill, Nuclear Digital Transistor, Mala Bengala, Los Dinosaurios Murieron Ayer, Selene, Buha 2030, Afro Legends, More, Mariscos, Volcán, Caballos De Fuerza, Anamaría Oramas y Laurél.