FEP 2024: estos son los artistas confirmados, descartados y en negociación

Noviembre no solo significa que se acerca Navidad y Año Nuevo, sino también que empezarán a revelarse los carteles de los festivales de música más importantes de Latinoamérica. En Colombia, cada año se realiza a finales de marzo el Festival Estéreo Picnic (FEP), y aunque faltan cinco meses para ese momento y todavía no hay artistas confirmados, la venta de boletas ya empezó . Así mismo, crecen las especulaciones sobre quienes harán parte.

Anualmente, marzo y abril son un espacio en los que se llevan a cabo varios festivales. El fenómeno empieza en los países del sur de la región: en Paraguay, con el Asunciónico; en Argentina, Chile y Brasil con sus versiones del Lolla Palloza, en Colombia con el FEP y termina en México con el Tecate Pal Norte.

Este último ya reveló su cartel oficial de invitados el primero de noviembre, aumentando los rumores de quienes vendrán a Colombia. En la lista figuran artistas como Imagine Dragons, Kendrick Lamar, Blink-182, 30 Secnds To Mars, Louis Tomlinson, Sum 41, Turnstile, entre otros 60 artistas más.

De la lista completa de artistas, cuentas especializadas en música, aseguran que hay solistas y bandas que seguro pisarán Colombia. Estos son algunos de ellos:

Publicidad

Artistas confirmados para el FEP 2024

Es importante destacar una vez más que la lista oficial del FEP no ha sido revelada, pero hay una banda que ya confirmó su presentación en el país. Se trata de Blink-182, la popular banda de pop punk iba a venir a los festivales de Latinoamérica este año, pero por problemas de salud de uno de sus integrantes tuvieron que cancelar las presentaciones. En ese momento aseguraron que vendrían en 2024, así que los fanáticos del grupo esperan que cumplan su promesa.

"Les queremos decir que estamos devastados y que planeamos regresar. Iremos a Lolla Argentina, Chile y Brazil. Estéreo Picnic, Tecate Pal Norte, Imperial GNP Tijuana, Ciudad de México, haremos todo eso en 2024″, dijo Blink-182 al cancelar su concierto.

Rumores de participantes del FEP 2024

Esta sección es en la que más nombres hay. Aunque se conozcan detalles de algunas negociaciones, nada es cierto por el momento. Lo que se puede decir es que hay altas probabilidades de que tres artistas encabecen la lista de presentaciones del Festival Estéreo Picnic 2024. Se trata de 30 Seconds To Mars, Sam Smith y Feid, también conocido como el Ferxxo.

Publicidad

Los mencionados artistas internacionales harían una reaparición en Colombia, pues ya se han presentado en el país. 30 Seconds to Mars lo hizo en un concierto en solitario, y Sam Smith ya estuvo en otra versión del FEP. Por su parte, Feid sería la principal cuota colombiana del festival.

Otros rumores, aunque no tan fuertes, dan cuenta de que Simple Plan, Keane, Hozier, The Offspring, Nothing But Thieves, Kendrick Lamar y Foals también se van a presentar en el FEP. En cuanto a mujeres, se dice que Lana del Rey podría volver a Colombia. Según MusicTrends, la cantante de Born To Die pisará Colombia, ya sea en su propia gira o en el mencionado festival.

“La tenemos en rumores porque de varios países de la región la han descartado durante los últimos días. A nosotros nos dicen que aún hay una pizca de esperanza. De todas formas, la tendremos de regreso en la región durante el segundo semestre de 2024, en caso de que no nos visite durante los festivales”, dijo MusicTrends en cu cuenta de X.

Los “no” definitivos del FEP

Es un hecho que Louis Tomlinson no se presentará en el FEP. Lo bueno, es que los fanáticos del artista pueden estar tranquilos, porque a pesar de eso, él sí volverá a Colombia. El exintegrante de One Direction anunció que hará un concierto en el Coliseo Medplus el próximo 28 de mayo.

Publicidad

Según MusicTrends, Fall Out Boy, los Jonas Brothers y Green Day también están descartados para el Estéreo Picnic, pero se espera que vengan en giras en solitario durante 2024. Por su parte, Olivia Rodrigo no tendría planes de venir a Latinoamérica ni a los festivales ni en solitario pronto. Esto podría suceder a finales del otro año o en 2025.