Fergie, vocalista de Black Eyed Peas, está embarazada

"¡Josh y yo y bebé, suman tres!" proclamó Fergie en su mensaje, y Duhamel colgó un anuncio similar en sus páginas de Facebook y Twitter.

Duhamel ha estado ocupado recientemente con la promoción de su nueva película "Safe haven", y cuando Fergie lo acompañó a principios de mes en el estreno en Los Ángeles no mostró que estuviera embarazada, según la publicación del mundo del espectáculo PopSugar.

Fergie y Duhamel se casaron en enero de 2009, y pocos meses después el actor dijo a la revista Redbook que estaba impaciente por ser padre.

"Siempre he querido ser padre -aseguró-. No puedo esperar más para tener una ratita por ahí, corriendo. Antes pensaba que me gustaría tener cinco o seis criaturas, pero quizá con el paso de los años me he vuelto un poco egocéntrico. Quizá dos sería el número perfecto".

En marzo del año pasado, Fergie declaró a MTV News que ella y su esposo no estaban apurados por tener hijos.

"No ahora, eso te lo puedo decir definitivamente. Pero sí queremos tener una familia, es decir que eso está en los planes, pero no en este instante", añadió entonces la cantante.

En un episodio el 12 de octubre pasado del show "Next Chapter", de Oprah Winfrey, volvieron a discutir ante la audiencia nacional sus deseos de tener niños.

Duhamel dijo que esperaba tener algún día hasta cinco hijos pero Fergie comentó: "Ya negociamos eso. Tendremos dos".

