Fernando Trueba reveló detalles del rodaje de 'El olvido que seremos' durante conversatorio en Ficci

'El olvido que seremos', filme que recientemente fue acreedor al premio Goya por mejor película iberoamericana, hizo parte del conversatorio de apertura del Festival de Cine de Cartagena de Indias, Ficci.

El productor Dago García y el director Fernando Trueba compartieron experiencias y conocimientos tras el rodaje de la película.

El conversatorio hizo parte del espacio denominado Nido, uno de los más esperados de los Ficci.

Dago le preguntó a Trueba si en algún momento pensó en que se ganaría un Goya con una película colombiana.

“Nunca lo pude imaginar y me ha hecho mucha ilusión por el equipo colombiano y por ser una película 100% colombiana”, aseguró el español.

Además, Trueba confesó que reconsideró hacer la película, pues en un primer momento se negó.

“Ni por un momento me planteé hacer una película de él, me parecía un retrato muy íntimo de una persona. Cuando Gonzalo, Héctor y tú me ofrecen el proyecto, mi reacción fue de susto y decir que no se puede hacer. Por suerte, reconsideré la opinión, volví a leer el libro e hicimos la película”, concluyó.