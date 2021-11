Fernando Trueba se reencontró con Medellín, tras el rodaje de ‘El Olvido que seremos'

Fernando Trueba se reencontró con Medellín en el festival de cine Miradas, después de dos años y medio de rodar la exitosa película ‘El olvido que seremos’, basada en el libro de Héctor Abad Faciolince.

Noticias Caracol: Hace años vino a grabar acá, quiero pasarle este telescopio ¿Qué ve?

Fernando Trueba: Bueno esto fue una idea bonita para el inicio de la película para pasar del presente al pasado.

N.C.: ¿Cuál es el color de Medellín?

F.T.: Medellín es muy verde, es una ciudad llena de plantas, es muy hermosa.

N.C.: ¿Cuál es el sabor de Medellín?

F.T: Yo he comido en Medellín fantástico, a los que me encanta ir, a los que ya me conocen, pero no son tan de bandeja paisa.

N.C.: ¿Cuál es el aroma de Medellín?

F.T.: Cuando no estoy en Medellin pienso mucho en Medellin y lo echo de menos. Digo: me gustaría ir a Medellin, ir a tales lugares, estar con los amigos, recordar el rodaje y todas esas cosas.

N.C.: El edificio del tren, el aeropuerto Olaya Herrera mostró la Medellín linda, de la que nos enamoramos más los colombianos y usted enamora al mundo con esta producción

F.T.:. Bueno es que yo creo que esa Medellin, es muy de esa época, los lugares que él frecuentó y me encantaba mostrar esa Medellín hermosa, sobre todo la parte de la infancia, que es la parte feliz de la película.

N.C.: Usted ha quedado como parte de la familia de los actores, ¿se los va a llevar a trabajar?

F.T.: Tengo un próximo proyecto en el que me gustaría que uno de los actores fuera a trabajar conmigo en mi próxima película que voy a rodar en Grecia. Si me propusieran grabar una película con el mismo equipo, firmaba.

N.C.: Algunas escenas nacieron cuando Fernando Trueba y Héctor Abad Facciolince decidían en qué lugares rodar. En un momento, por ejemplo, apareció un estudiante de Héctor Abad Gómez.

F.T.: Yo siempre recordaba lo que decía su padre de las cinco cosas que todo ser humano necesita: aire, agua, alimento , abrigo y afecto. Me pareció tan bonito, resume el humanismo de Héctor Abad, y dije esto tiene que estar en la película.

N.C.: ¿Qué le dice a Colombia?

F.T.: Gracias por invitarme y por hacerme participe de esta aventura.