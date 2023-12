Festival Estéreo Picnic 2024: precio de boletas individuales para el FEP

Luego de que se confirmara que el Festival Estéreo Picnic 2024 se llevaría a cabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, se dieron a conocer también los precios de las boletas para el FEP.



Tras algunas semanas de incertidumbre, la empresa organizadora del evento, Páramo Presenta, confirmó el lunes 4 de diciembre que la edición del Festival Estéreo Picnic 2024 se llevará a cabo en Bogotá, luego de que por varios años se realizara en el Centro de Eventos de la Autopista Norte o en el parque de golf de Briceño.

El anuncio del nuevo escenario del FEP llegó justo después de que el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, extendiera la invitación a los organizadores asegurando que la capital estaba preparada para albergar al festival y sus miles de asistentes.



“Bienvenidxs a Un Mundo Distinto en el corazón de Bogotá. 🌈✨ Hoy la ciudad nos abre sus puertas de nuevo y estamos felices de aceptar esta invitación para volver a casa”, escribió Páramo Presenta en sus redes sociales para confirmar el anuncio.

Aunque el pasado 31 de octubre había salido ya a la venta la boletería para creyentes, ahora se conocieron los precios de las boletas individuales.

Precios boletas individuales para el Festival Estéreo Picnic 2024:

GENERAL

ETAPA1: $417.000 + servicio

ETAPA 2: $499.000 + servicio

ETAPAS 3: $565.000 + servicio

ETAPA 4: $666.000 + servicio

Publicidad

VIP

ETAPA 1: $949.000 + servicio

ETAPA 2: $1015.000 + servicio

ETAPA 3: $1.099.000 + servicio

ETAPA 4: 1.164.000 + servicio

#UPDATE: Precios por día General y VIP para el #FEP2024 incluyendo servicio 👇🏻 pic.twitter.com/TeJov7Nafv — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) December 5, 2023

La decimotercera edición del Festival Estéreo Picnic se realizará durante los días 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024 y los artistas que encabezan el festival son: Blink-182, Feid, SZA, Paramore, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier, Placebo, Greta Van Fleet, Thirty Seconds To Mars, M.I.A., The Offspring, Phoenix y Black Coffee.

Otros de los grupos que hacen parte del cartel son: James Blake, Grupo Frontera, Rina Sawayama, The Blaze, Tainy, Dove Cameron, Fruko Y Sus Tesos, King Gizzard & The Lizard Wizard, Bad Gyal, Proyecto Uno, Four Tet, Arca, Kevin Kaarl, The Blessed Madonna Nicki Nicole, Omar Apollo, Zhu, Whomadewho, Jaden, Kittin, Nothing But Thieves, Floating Points, Yves Tumor, Future Islands, La Etnnia, Poolside, Overmono, Ysy A, Latin Mafia, Xxxxxx, Penyair, Irepelusa, Oblivion's Mighty Trash, Verraco, Homie !, Ruzto, Dillom, Tornall, Divino Niño, Laura Pérez, Maca & Gero, El Kalvo, Sa!Koro, Akriila, Lolabúm, Okraa, Verito Asprilla, Matar Fuma, Lucas Hill, Nuclear Digital Transistor, Mala Bengala, Los Dinosaurios Murieron Ayer, Selene, Buha 2030, Afro Legends, More, Mariscos, Volcán, Caballos De Fuerza, Anamaría Oramas y Laurél.

Publicidad

Así puede comprar la boletería del FEP 2024

Para adquirir sus entradas o combos para el Festival Estéreo Picnic, vaya a la página oficial del evento. Allí será redirigido a la tiquetera responsable de la venta.

Otra opción es ir directamente a E-Ticket y buscar el evento para encontrar las entradas que desea comprar.