Festival Estéreo Picnic confirmó los horarios: prográmese para esos cuatro días

El Festival Estéreo Picnic, en su edición 2023, tendrá lugar desde el jueves 23 y hasta el domingo 26 de marzo en el campo del golf Briceño 18, ubicado a las afueras de Bogotá. Twenty One Pilots , Bizarrap, Billie Eilish y Morat son algunos artistas invitados.



¿Cuáles son los horarios para el Festival Estéreo Picnic 2023?

Por otro lado, también se conoció en cuáles escenarios del Festival Estéreo Picnic estará cada artista:

Jueves 23 de marzo

Escenario Johnnie Walker:



Lika Nova

Wallows

The 1975

Twenty One Pilots

Escenario Adidas:



Llilli

Mr. Bleat

Cigarettes After Sex

SOFI TUKKER

Tame Impala

Escenario Banco de Bogotá:



Ana Sanz

Juliana

The Change

Melanie Martínez

Cut Copy

Escenario Flamin Hot:



Higuita en Chanclas

Ha$lopablito

Mitú

Purple Disco Machine

Escenario Budweiser:



David Noreña

Marco Shuttle

Paula Vélez

DJ Nobu

María José

Dax J

Viernes 24 de marzo

Escenario Johnnie Walker:



Nidia Góngora

Mabiland

Tove Lo

Blondie

Drake

Escenario Adidas:



Neck Talese

Ana María Vahos

Devendra Banhart

Aurora

Rosalía

Fred Again

Escenario Banco de Bogotá:



Clandes

Tropicana Club

Willow

Sen Senra

The Rose

Mora

Escenario Flamin Hot:



Amantina

Ev

Salt Cathedral

Louta

Jerry Rivera

Escenario Budweiser:



Bruno Anthony

Sonido Tupinamba

FGSG

Chez Damier

Fillippo

Niebla

Felix De Housecat

Sábado 25 de marzo

Escenario Johnnie Walker:



Semblanzas del Río Guapi

Elkin Robinson

L’Impératrice

Bizarrap

The Chemical Brothers

Escenario Adidas:



Flor de Jamaica

La Perla

Alci Acosta

Trueno

Wu-Tang Clan

Armin Van Buuren

Escenario Banco de Bogotá:



Mugre Sur

Junior Zamora

Dawer x Damper

Alex Ferreira

Gordon City

Moderat

Escenario Flamin Hot:



Felipe Orjuela

Santiago Navas (Live Set)

No Rules Clan

Frente Cumbiero

Ryan Castro

Escenario Budweiser:



TraTraTrax Soundsistema

Bitter Babe

Nick León

Dengue Dengue Dengue

Sophyaa

John Talabot

Fumaratto

Domingo 26 de marzo

Escenario Johnnie Walker:



La Ramona

Modest Mouse

Conan Gray

Morat

Billie Eilish

Escenario Adidas:



Pilar Cabrera

Vale

Elsa y Elmar

Kali Uchis

Lil Nas X

Jamie xx

Escenario Banco de Bogotá:



La Banda del Bisonte

Lalo Cortés

Lee Eye

Jesse Baez

Villano Antillano

Tokischa



Escenario Flamin Hot:



Marta Rivera

Hot Milk

Nicolás y los fumadores

Bandalos Chinos

Midnight Generation

Polo & Pan

Escenario Budweiser:



Sylvana

J-Roux

Gio Colonna

Bora Uzer

Lafrench Toast

Sofía Estrada

Nora En Pure

