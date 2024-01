Festival Estéreo Picnic: este es el artista para el concierto de inauguración

Faltando dos meses para el Festival Estéreo Picnic, los organizadores anunciaron cuál será el artista que dará la gran apertura al evento con un concierto de inauguración que se llevará a cabo un día antes de iniciar el festival. En esta ocasión será la banda estadounidense de rock Greta Van Fleet la encargada de la apertura.



Este año el Estéreo Picnic se realizará por primera vez en el parque metropolitano Simón Bolívar, en Bogotá, los días 21, 22, 23 y 24 de marzo. Previo a estos días de música en vivo y diversión, el 20 de marzo será la gran inauguración de la mano del grupo de Detroit, Estados Unidos.

Greta Van Fleet se presentará en el escenario del Royal Center, marcando el inicio de lo que serán los cuatro días seguidos de este festival en Bogotá.

Josh Kiszka, Jake Kiszka, Sam Kiszka y Danny Wagner son los integrantes de esta agrupación, quienes se reunieron con la intención de tocar Rock&Roll. Los jóvenes tenían como principal referente a Led Zeppelin par alcanzar su éxito.



Tras varios años de carrera, la banda ha sido reconocida como una de las nuevas apuestas que marca tendencia y le da un aire diferente al género. En 2019 ganó el Grammy a mejor álbum de rock por su disco From The Fires.

En la actualidad tiene más de 4 millones de discos vendidos, desde su debut en 2017. Durante los últimos años, Greta Van Fleet ha sido una de las bandas más pedidas para el Festival Estéreo Picnic, por lo que, en exclusiva para Colombia, tocará en el concierto de inauguración del FEP2024.

Para disfrutar de este concierto previo al inicio del Estéreo Picnic, los interesados pueden comprar sus boletas a través de la plataforma Eticket desde el martes 23 de enero a las 9:00 a.m. y hasta el jueves 25 de enero a las 8:59 a.m. La venta al público general será desde el 25 de enero a las 9:00 a.m. y hasta agotar existencias.