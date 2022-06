Fher Olvera, vocalista de Maná, terminó en el piso por efusivo abrazo de una fanática

Fher Olvera, vocalista de la agrupación Maná , protagonizó una inusual escena durante un concierto el pasado fin de semana en México. Una fanática de la banda recibió la invitación a subir al escenario; sin embargo, fue tanta la emoción de esta mujer que terminó 'tacleando' al cantante en medio de un efusivo abrazo.

Le puede interesar: Yina Calderón habla del beso que le dio a otra mujer tras recibir numerosas críticas

En el video se observa a la seguidora subiendo a la tarima, en ese momento Fher Olvera la recibe con los brazos abiertos. Al final, los dos terminan en el suelo producto de dicho abrazo.

Publicidad

"Todo bien, todo bien. ¿Cómo te llamas? Oye… ¿Tú juegas fútbol americano?", le preguntó, entre risas, Fher Olvera. Maná publicó el video en sus redes con la siguiente descripción: "Como cuando vas a la lucha libre en lugar de un concierto 😂🤟🏻🖤".

Comentarios como "😂😂 Cómo no amar a Fher ❤️❤️❤️", "Cuando la emoción te supera 😂😍" y "Jajaja le hizo casi la quebradora 😂", no faltaron. Inclusive, la joven que abrazó al artista se pronunció. "Mil disculpas para Fher, me ganó la adrenalina 🙈", escribió.

Otras noticias: