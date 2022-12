FIFA confirma presencia de Shakira en clausura del Mundial

La ceremonia de cierre de Brasil 2014 se realizará a partir de las 3:20 p.m. (hora local), del 13 de julio, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En el escenario estarán Santana, mientras que Wyclef and Alexandre Pires cantarán "Dar Um Jeito", himno oficial de la Copa Mundo 2014. Por otro lado, Shakira hará su tercera aparición consecutiva en un Mundial con "La la la (Brasil 2014)" junto a Carlinhos Brown. La superestrella brasilera Ivete Sangalo le aportará un sabor local al show interpretando una mezcla de canciones locales muy conocidas.

"Estoy encantada de cantar mi canción ‘La la la (Brazil 2014)' en el cierre de la Copa Mundo", dijo la cantante. "Tengo una intensa relación con el fútbol por obvias razones y entiendo verdaderamente lo que el Mundial significa para mucha gente, incluida yo. Me siento muy agradecida por la oportunidad de regresar a una ceremonia de clausura, este año en Brasil. Se siente muy bien. Los fanáticos han mostrado un apoyo increíble por esta canción y no puedo esperar a cantarla", añadió.

Disfrute la versión en español de "La la la (Brasil 2014)

"Los asistentes a la final de Río de Janeiro y los televidentes alrededor del mundo tendrán una muestra de verdadera ‘samba-enredo' por GRES Acadêmicos do Grande Rio en un show que rinde homenaje a la ciudad anfitriona de la final. Será la forma perfecta de terminar un excitante mes de fútbol y como preparación al partido final", explicó la FIFA en un comunicado.

Carlinhos Brown añadió "la Copa Mundo nos ha tocado a todos y habrá un momento en el que lo extrañaremos. Cuando el último partido termine, agradeceremos a todos, porque hay mucho para celebrar. El Mundial en Brasil fue un éxito".