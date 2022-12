Figuras de la cultura despiden en la intimidad a Álvaro Mutis en México

Mutis, de 90 años, que desde hacía unos años sufría de parkinson y tenía problemas cardiovasculares, falleció en un hospital de la capital mexicana por un problema cardiorrespiratorio.

A lo largo del día, numerosas figuras de la cultura se acercaron para despedirse, entre ellas Mercedes Barcha (esposa de quien fue su gran amigo, Gabriel García Márquez), que no quiso hacer declaraciones a la prensa.

"No hablé con García Márquez pero con su esposa sí, y están muy afectados porque es una amistad de toda una vida. Carreras y vidas paralelas, familias unidas, y dos parejas que fueron entrañables", dijo Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Aretes (Conaculta).

Según confirmaron fuentes cercanas a García Márquez, el escritor, de 86 años, no acudió a despedirse de su gran amigo porque se encuentra fuera del país.

A su salida de la funeraria, Tovar confirmó que Álvaro Mutis será homenajeado en los próximos días, aunque no hay nada organizado todavía, ya que sus hijos no han llegado aún a la capital mexicana.

"Hablé con Carmen, su mujer, y cuando ella esté un poco más relajada de todo este impacto de su muerte nos pondremos de acuerdo para hacerle un homenaje", contó.

El probable escenario del homenaje será el Palacio de Bellas Artes, en esta capital, en donde frecuentemente son veladas las personalidades en México, aunque habrá que esperar a que llegue toda la familia para decidirlo.

Mutis, que vivía en México desde 1956, está considerado como uno de los mejores poetas y narradores de su generación y como un excepcional exponente del "realismo mágico".

Tovar destacó que Mutis deja una presencia cultural enorme en México, país al que amaba profundamente, y que "tuvo una cercanía muy grande con la vida cultural mexicana".

"Él era un hombre extraordinariamente curioso, lleno de intereses en historia y en música. Es uno de los últimos escritores de formación global más amplia, un hombre de una cultura general extraordinaria", declaró.

Hijo de diplomático, Álvaro Mutis creó una extensa obra poética caracterizada por la exuberancia, la torrencialidad, la vegetación sensual y feraz, según comentan sus críticos literarios.

"En sus novelas era un enamorado de las causas perdidas, que es algo muy latinoamericano, apostarle a las derrotas y convertirlas en una forma secreta del triunfo", dijo el escritor mexicano Juan Villoro, también presente en el velatorio, quien lo describió como "una persona de una calidez magnífica, muy generoso".

"Es un poeta que tiene una estirpe muy parecida a la de Pablo Neruda porque su poesía es una poesía épica, muy honda en la reflexión sobre el amor, el egoísmo, la tierra, los paisajes... De grandes reflexiones filosóficas y metafísicas", apuntó.

Villoro recordó que junto con él formó parte del patronato de la Casa Refugio Citlaltépetl para escritores perseguidos y que siempre fue "muy generoso" en el apoyo a los intelectuales perseguidos por sus ideas.

Aunque no estuvo presente en el velatorio, también tuvo palabras de cariño el escritor colombiano Santiago Gamboa, quien dijo que Mutis poseía una "pasión enfermiza por la literatura" además de una enorme devoción por "los viajes y la conversación".

"Una vida como la de él, que muere a los 90 años, es una vida concluida, lograda y exitosa", explicó Gamboa en entrevista telefónica desde la ciudad mexicana de Guadalajara.

También en conversación telefónica, la escritora mexicana Elena Poniatowska lo calificó como "un escritor muy importante para México y toda América Latina".

"Lo conocí en persona, lo traté y lo admiré", contó la autora de 80 años quien recordó que Mutis "era un hombre internacional" que tuvo grandes premios en poesía y narrativa.

Mutis recibió en el año 2001 el máximo galardón de la lengua castellana, el Premio Cervantes, y además fue galardonado con el Príncipe de Asturias de las Letras y el Reina Sofía de Poesía (ambos en 1997) y el Premio Médicis a la mejor novela extranjera en Francia ("La nieve del almirante", 1988) y el Grinzane-Cavour de Italia (1997).

Según informó José Carreño, director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), la obra del autor sobre la que tienen derechos será reeditada y también recibirá un homenaje en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).