Filtran carta de autor de Game of Thrones que cuenta el futuro de la saga

El portal The Wrap dice que Martin explicó a su editorial que planificó el relato como una trilogía en la que sobrevivirían solo cinco de sus personajes principales: Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen, Jon Snow, así como los hermanos Arya y Bran Stark.

El documento apareció en internet en un mensaje en Twitter de la editorial Waterstones Books que posteriormente fue eliminado pero cuyo contenido fue capturado y publicado por un usuario en la plataforma de blogs Tumblr.

Martin plasmó en la carta su visión original de la obra que desde entonces ha pasado de ser una trilogía a un proyecto de siete tomos y un éxito de la pequeña pantalla.

Entre los planes del autor por aquel entonces estaba la muerte de Ed y Catelyn Stark, la venganza de Daenerys Targaryen y su invasión de los siete reinos que se presentan en el relato, una relación de amor que nunca llega a consumarse entre los hermanastros Arya Stark y Jon Snow y el embarazo de Sansa Stark de un hijo del rey Joffrey.

Para concluir el documento, Martin expresa su esperanza de que algunos editores se interesen por su historia para poder sacarla adelante.

Martin publicó la quinta entrega de la saga en 2011, "A Dance with Dragons" y el siguiente tomo, "The Winds of Winter", no está previsto que se publique en 2015.

Se desconoce igualmente cuándo estará listo el séptimo y definitivo volumen, "Dream of Springs".

En agosto del año pasado Martin admitió que la serie de televisión avanzaba más rápido que su capacidad para escribir las novelas que faltan.

La quinta temporada de "Game of Thrones" debutará el próximo mes de abril en el canal estadounidense HBO.